Lãnh đạo thành phố Tam Kỳ chúc mừng ngày truyền thống Ngành an ninh

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành an ninh nhân dân (12/7/1946 – 12/7/2021), sáng 12/7, Bí thư Thành ủy Tam Kỳ Trần Nam Hưng đã đến tặng hoa chúc mừng các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ công an thành phố.

Lãnh đạo thành phố gửi những lời chúc tốt đẹp đến tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ an ninh Công an thành phố. Đồng thời khẳng định, trong thời gian qua lực lượng an ninh đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, đạt được những kết quả quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đặc biệt là đã bảo vệ thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Lãnh đạo thành phố mong muốn, trong thời gian tới lực lượng an ninh thành phố tiếp tục là chỗ dựa tin cậy, lực lượng nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, qua đó đảm bảo sự bình yên cuộc sống cho nhân dân.

