Lãnh đạo huyện Bắc Trà My và Tiên Phước thăm cán bộ, chiến sĩ làm căn cước công dân

Nhằm động viên tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ làm Căn cước công dân cho người dân, tối qua 6/4, đại diện lãnh đạo huyện Bắc Trà My đã đến thăm và gởi gắm những chia sẻ ân cần đến cán bộ chiến sỹ đang thực hiện nhiệm vụ tại xã Trà Kót.

Đại diện lãnh đạo huyện Bắc Trà My thăm hỏi, động viên tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ làm Căn cước công dân cho người dân.

Theo đó, tính đến thời điểm hiện tại, Công an huyện Bắc Trà My đã thực hiện cấp Căn cước Công dân gắn chíp điện tử tại 7 xã, thị trấn với khoảng trên 12 nghìn người dân tham gia. Lãnh đạo huyện Bắc Trà My đã hỏi thăm tình hình các cán bộ, chiến sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cấp CCCD và đánh giá, ghi nhận tinh thần làm việc với trách nhiệm cao của cán bộ, chiến sĩ trong tổ công tác. Đặc biệt, khi làm nhiệm vụ lực lượng công an phải tuyệt đối tuân thủ nghiêm, an toàn tuyệt đối trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Dịp này, lãnh đạo huyện Bắc Trà My cũng hỏi thăm và động viên người dân trên địa bàn thị trấn Na Dương chủ động phối hợp cùng lực lượng công an để hoàn thành cấp CCCD theo đúng kế hoạch. (Tuấn Tú)

Tại huyện Tiên Phước, chiều cùng ngày, lãnh đạo UBND tỉnh cũng đã đến thăm, tặng quà lực lượng làm công tác cấp căn cước công dân (CCCD) tại xã Tiên Cảnh.

Chủ tịch UBND huyện Trầm Quế Hương thăm, tặng quà lực lượng làm công tác cấp căn cước công dân (CCCD) tại xã Tiên Cảnh.

Tại nơi đến thăm Chủ tịch UBND huyện Trầm Quế Hương ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực, cố gắng, tinh thần làm việc miệt mài, liên tục không quản ngày đêm của lực lượng cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ cấp CCCD gắn chíp điện tử cho người dân. Chủ tịch UBND huyện đề nghị lực lượng cán bộ, chiến sỹ tiếp tục nêu cao ý chí, tinh thần trách nhiệm để hoàn thành tốt các yêu cầu, thực hiện theo đúng quy trình và quy định, tránh để xảy ra sai sót, nhầm lẫn và các yêu cầu về bảo mật thông tin. Được biết, đến thời điểm hiện tại Công an huyện Tiên Phước đã thu nhận xử lý trên 14 nghìn hồ sơ và hoàn thiện được 876 CCCD. Trung bình mỗi ngày tổ cấp CCCD lưu động thu nhận và giải quyết hơn 700 hồ sơ cho người dân (vượt chỉ tiêu Công an tỉnh giao 600 hồ sơ). Tổng nhân khẩu thường trú trong độ tuổi cấp CCCD của huyện là 64.400 người. Công an huyện đang nổ lực để hoàn thành việc cấp CCCD vào trước ngày 1.7 theo đúng lộ trình. Để việc cấp CCCD đạt hiệu quả, đảm bảo tiến độ kế hoạch đề ra, UBND huyện đã hỗ trợ thêm cho công an huyện 2 máy vi tính, trị giá 50 triệu đồng.

Nguyễn Hưng