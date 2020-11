Kỳ họp thứ 18(khóa IX) HĐND tỉnh khóa 9

Sáng 2.11, HĐND tỉnh khóa 9 tổ chức kỳ họp thứ 18. Đây là kỳ họp chuyên đề xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng; cho ý kiến và quyết định đối với 11 báo cáo, tờ trình, đề án và dự thảo nghị quyết. UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh QN Phan Việt Cường, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Minh chủ trì kỳ họp. Tham dự kỳ họp có Phó Bí thư Thường trực Lê Văn Dũng; Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Tại phiên khai mạc, Các đại biểu đã dành 1 phút mật miện tưởng nhớ chiến sỹ, cán bộ, nhân dân đã thiệt mạng trong các đợt bão, lũ vừa qua và phát động quyên góp, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại nặng trong thiên tai.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh QN Phan Việt Cường nhấn mạnh: đây là kỳ họp quan trọng, HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến và quyết định đối với các báo cáo, tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết liên quan đến các vấn đề phát triển KT-XH trong thời gian đến. Kỳ họp diễn ra trong thời điểm cả tỉnh phải tập trung mọi lực lượng để khắc phục hậu quả bão, lũ; tìm kiếm nạn nhân còn mất tích; do vậy thời gian cũng phải rút ngắn, do đó yêu cầu các đại biểu phải tập trung trí tuệ để thực hiện hoàn thành nội dung chương trình đề ra.

Sau phát biểu khai mạc của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường; Sở KHCN đã trình bày tờ trình Quy định về cơ chế hỗ trợ xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2025. Theo đó, cơ chế này được thông qua sẽ tạo cơ sở pháp lý cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân được thụ hưởng nguồn kinh phí sự nghiệp của ngân sách nhà nước đảm bảo đúng quy định và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và là cơ sở góp phần xã hội hóa hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp sáng tạo. Sở Nội vụ trình bày dự thảo Nghị quyết về “Quy định nội dung chi, mức chi đối với công tác tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức; thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức”. Nghị quyết này điều chỉnh và quy định rõ các nội dung chi, mức chi đối với công tác tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức; thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức của tỉnh Quảng Nam. Sở TM&MT trình bày tờ trình bổ sung danh mục dự án thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất năm 2020 của các huyện, thành phố Đông Giang, Nam Giang, Nam Trà My, Duy Xuyên, Tam Kỳ. Sở Xây dựng trình bày tờ trình cho ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư và điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư một số dự án đô thị; Bổ sung quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn huyện Đại Lộc; bố trí vốn cho dự án Bồi thường, giải phóng mặt bằng khu đất quốc phòng chuyển giao tại xã Tam Quang; Điều chỉnh, bổ sung lần 2 chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị sinh thái cao cấp Vịnh An Hòa 1 và Khu đô thị sinh thái cao cấp Vịnh An Hòa 2, tại xã Tam Hiệp, xã Tam Giang, huyện Núi thành; Điều chỉnh Nghị quyết về Giảm mức phí tham quan trên địa bàn tỉnh; cho kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân đối với kế hoạch vốn ngân sách tỉnh năm 2018 chưa giải ngân hết; quyết định chủ trương đầu tư dự án Hoàn thiện đường ven biển 129 Võ Chí Công (bỏ ý kiến ông Trung-QS).Với tinh thần khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa IX đã biểu quyết thông qua 07 Nghị quyết, cho ý kiến thông các nội dung mà UBND tỉnh đã trình.

Tại kỳ họp lần này, các đại biểu HĐND tỉnh khóa 9 đã thống nhất thông qua các tờ trình miễn nhiệm các chức danh: Phó Chủ tịch HĐND đối với ông Võ Hồng và ông Nguyễn Hoàng Minh; Phó Chủ tịch UBND đối với ông Huỳnh Khánh Toàn và ông Trần Đình Tùng nghỉ hưu theo chế độ. Miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh đối với các ông Phan Văn Chín – Giám đốc Sở Tài chính; ông Huỳnh Tấn Triều – Giám đốc Sở LĐTB&XH và ông Nguyễn Văn Hai – Giám đốc Sở Y tế với lý do nghỉ hưu theo chế độ; và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 vì đã có đơn xin thôi làm nhiệm vụ Đại biểu.

HĐND tỉnh cũng đã phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ trong thời gian qua. UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường cũng đã kêu gọi các hội, đoàn thể, các tổ chức, cá nhân và các nhà hảo tâm tiếp tục có những hoạt động ý nghĩa, kịp thời thăm hỏi, động viên và chung tay hỗ trợngười dân vùng bị nạn; và tin tưởng với tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Quảng Nam sẽ nhanh chóng vượt qua những khó khăn, mất mát, sớm phục hồi sản xuất, đưa cuộc sống Nhân dân trở lại bình thường.

Trung Hiếu – Trần Chiến