Kinh tế – xã hội tỉnh Quảng Nam 5 tháng đầu năm: Nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch

Thực hiện kế hoạch giao ban định kỳ hàng tháng, sáng nay 7.6, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì phiên họp thường kỳ đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội tháng 5, năm tháng đầu năm 2022, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 và thời gian còn lại của năm 2022. Tham dự cuộc họp có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND, UBND và lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Trong 05 tháng đầu năm, kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm trước. Sản xuất công nghiệp tiếp tục giữ vai trò quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, với mức tăng 0.8% so với tháng trước và tăng gần 22% so với cùng kỳ, chỉ số sử dụng lao động ngành công nghiệp cũng đạt mức tăng gần 12%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng gần 6% so với tháng trước và tăng hơn 8% so với cùng kỳ; tổng lượt khách lưu trú trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ước đạt gần 241 nghìn lượt khách, tăng 36,3% so với tháng trước, trong đó khách quốc tế đạt gần 8,4 nghìn lượt khách tăng 61%. Đặc biệt, dịp nghỉ lễ 30/4 – 01/5 năm nay kéo dài 4 ngày, các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh thu hút đông du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Nhiều khách sạn, cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố Hội An kín phòng trong dịp lễ. Đây là tín hiệu tốt đối với ngành du lịch, nối tiếp đà tăng trưởng lượng du khách từ đầu năm đến nay.

Thu ngân sách Nhà nước đến cuối tháng 5 đạt trên 16 nghìn tỷ đồng, tương đương với 68% dự toán năm và tăng 42% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa đạt trên 11.850 tỷ đồng…Hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản phát triển ổn định; hoạt động du lịch từng bước phục hồi. Khu vực dịch vụ tăng trưởng khởi sắc với nhiều hoạt động dịch vụ sôi động trở lại, đặc biệt du lịch phục hồi mạnh mẽ và tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm trước.

Để tiếp tục đạt được mục tiêu đã đề ra, nhiều vấn đề được các đại biểu dự họp tập trung thảo luận, đặc biệt là công tác giải ngân vốn đầu tư công, công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư, các dự án trọng điểm…

Kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đã chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 6, trong đó đặc biệt lưu ý việc chuẩn bị chu đáo các nội dung trình Hội nghị Tỉnh uỷ sắp tới. Khẩn trương rà soát, tổng hợp số liệu, tập hợp tất cả ý kiến các sở, ngành đối với quy hoạch tỉnh; tập trung triển khai các nội dung kết luận của Thủ tướng Chính phủ trong chuyến công tác mới đây; xử lý và hoàn thiện các thủ tục đầu tư, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công…

