Kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Hiệp Đức

Sáng 25/3, Đoàn kiểm tra giám sát số 2 của Ủy ban bầu cử tỉnh do Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín làm trưởng đoàn có buổi làm việc với 2 xã Hiệp Thuận và Quế Thọ huyện Hiệp Đức về tình hình tổ chức thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Theo báo cáo của 2 xã Hiệp Thuận và Quế Thọ, đến thời điểm này, các xã đã ban hành các văn bản liên quan đến công tác lãnh, chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; thành lập Ủy Ban bầu cử xã và ban bầu cử. Ban thường trực UBMTTQVN xã đã hoàn thành việc tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất và thứ 2 để thống nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã và giới thiệu người ra ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026. Ủy ban bầu cử đã thành lập tiểu ban tuyên truyền, an ninh trật tự để thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử.

Theo báo cáo của huyện Hiệp Đức, huyện đã thành lập Ủy ban bầu cử huyện với 15 thành viên và thành lập 7 ban bầu cử đại biểu HĐND huyện với 63 thành viên. Đối với cấp xã đã thành lập 11 ủy ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã và 48 ban bầu cử đại biểu HĐND xã. Trên địa bàn Hiệp Đức có 51 khu vực bỏ phiếu và đã thành lập 51 tổ bầu cử theo đúng số lượng, thành phần và thời gian quy định. Hiệp Đức đã ấn định 7 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện, 48 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND xã và đã thống nhất số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử.

