Kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Đại Lộc

Chiều 11/5, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Công Thanh cùng các thành viên Đoàn kiểm tra, giám sát số 5 của Ủy ban Bầu cử tỉnh đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Đại Lộc.

Đoàn đến kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại thôn Hòa Thạch (xã Đại Hòa), thôn Quảng Huế (xã Đại An). Các thôn đều đã niêm yết danh sách ứng cử viên và danh sách cử tri theo quy định, đang thực hiện trang trí trực quan và sẽ hoàn thành đến cuối tuần này. Theo Ủy ban Bầu cử huyện Đại Lộc, toàn huyện đã lập danh sách cử tri với tổng số 113.312 người, có 120 khu vực bỏ phiếu, 1.827 thành viên các tổ bầu cử. Số lượng ứng cử viên đại biểu HĐND huyện Đại Lộc là 57 người, HĐND cấp xã 719 người. Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên việc tập huấn cho thành viên các tổ bầu cử được thực hiện giãn cách, không tập trung. Đại Lộc đã xây dựng các phương án đảm bảo bầu cử diễn ra an toàn trong bối cảnh dịch bệnh covid 19. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Công Thanh yêu cầu Đại Lộc luôn nâng cao cảnh giác với dịch bệnh, sẵn sàng ứng phó với bất cứ tình huống nào, làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh xâm nhập đi đôi với chuẩn bị tốt các điều kiện cho ngày bầu cử. Địa phương phải chuẩn bị đầy đủ điều kiện, phương án để các trường hợp F1, F2 được bỏ phiếu bầu cử, đảm bảo quyền lợi của cử tri. Ông Nguyễn Công Thanh yêu cầu, việc bầu cử phải thực hiện đảm bảo giãn cách, an toàn phòng chống dịch bệnh. Không cần thiết phải chạy theo thời gian, không kết thúc sớm, để hạn chế tập trung đông người tại địa điểm bỏ phiếu.

