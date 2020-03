Khu du lịch biển Hội An đón khách lưu trú phòng chống dịch COVID-19

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân, hôm nay 16.3, Khu du lịch biển Hội An (Hoi An Beach Resort) đã trở thành khu lưu trú an toàn cho người nước ngoài. Việc này thể hiện sự trân trọng của chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam đối với du khách quốc tế trong thời gian du lịch, công tác đến Hội An.

Thực hiện ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Hội đồng quản trị công ty CP Du lịch dịch vụ Hội An đã tổ chức phiên họp bất thường đồng thời ban hành Nghị quyết thống nhất bàn giao toàn bộ tài sản, cơ sở vật chất tại chi nhánh Khu du lịch biển Hội An (phường Cửa Đại, TP.Hội An) để UBND tỉnh làm cơ sở lưu trú an toàn cho khách ngoại giao và du khách quốc tế. Hoi An Beach Resort là khu du lịch ven biển đẳng cấp 4 sao, bao gồm 121 phòng sang trọng đầy đủ tiện nghi. Hầu hết phòng đều có ban công nhìn ra khu vườn xinh đẹp, một số phòng hướng ra phía biển và sông, phong cảnh phóng khoáng dễ chịu. Đây cũng là khách sạn đầu tiên của Quảng Nam được tỉnh lựa chọn làm khu lưu trú an toàn cho khách quốc tế. Qua đó, thể hiện sự trân trọng và lòng hiếu khách của chính quyền và nhân dân Quảng Nam với bạn bè, du khách quốc tế trong thời điểm tình hình dịch bệnh bất ổn hiện nay.

Văn Trường – Duy Uyên