Không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trước diễn biến phức tạp của bão Vamco

Phó Thủ tướng nhấn mạnh không chủ quan, lơ là trước diễn biến phức tạp của bão số 13. Ảnh: VGP/Đoàn Bắc

Theo Trung tâm DBKTTV Quốc gia, bão số 13 vẫn đang tiếp tục di chuyển nhanh về phía khu vực ven biển và đất liền nước ta. Đây là cơn bão mạnh, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão thời điểm hiện nay mạnh cấp 12, giật cấp 15. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão khi đi vào gần bờ vẫn mạnh cấp 9-10, giật cấp 11-12.

Dự báo, đêm mai (14/11) hoặc sáng sớm ngày 15/11, bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển ven bờ và đất liền các tỉnh miền Trung (dự báo từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi). Tuy nhiên, ngay từ trưa và chiều mai (14/11) bắt đầu có gió mạnh ở vùng ven biển. Đồng thời, bão được dự báo sẽ gây nước dâng, sóng lớn, rất nguy hiểm đối với tàu thuyền và các hoạt động trên biển, kể cả khu vực ven bờ.

Cơn bão này dự báo tiếp tục gây mưa to đến rất to tại các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ với lượng mưa khoảng 200-300 mm, có nơi trên 350 mm, trong đó có những khu vực vừa qua đã liên tiếp xảy ra các đợt mưa lớn nên nguy cơ xảy ra sạt lở đất đá, lũ ống, lũ quét là rất cao, nhất là tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi.

Ngay tại buổi họp, 10 địa phương báo cáo về các phương án chuẩn bị ứng phó bão, đặc biệt đã đưa toàn bộ các tàu thuyền vào nơi trú, tránh bão an toàn, lên đầy đủ kế hoạch di dời người dân tại các khu vực có nguy cơ cao sạt lở, lũ ống, lũ quét.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và TKCN biểu dương các lực lượng vũ trang,bộ, ngành, chính quyền địa phương đã tham gia ứng phó cơn bão vừa qua.

Phó Thủ tướng nhận định diễn biến của cơn bão này còn rất phức tạp, hướng di chuyển không ổn định, rất khó dự báo chính xác về khu vực, thời gian, cấp độ bão sẽ đổ bộ (vì tùy theo bão hướng ra phía bắc Trung Bộ hay đi thẳng vào Trung Trung Bộ). Vì vậy, các ngành, các địa phương phải hết sức cảnh giác, không được chủ quan, lơ là, tất cả các địa phương phải tập trung chuẩn bị và triển khai ứng phó với mức độ cao nhất theo phương án là bão sẽ đổ bộ trực tiếp vào địa phương mình.

Phó Thủ tướng yêu cầu các ngành, các địa phương triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1597 ngày 12/11/2020. Trong đó đặc biệt lưu ý theo dõi sát diễn biến của bão số 13 để chủ động chỉ đạo, triển khai phương án ứng phó bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân; tập trung chỉ đạo, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người, phương tiện và các hoạt động trên biển; tiếp tục rà soát, kêu gọi toàn bộ tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn, tổ chức neo đậu tránh va đập, hạn chế thiệt hại. Đặc biêt cần triệt để sơ tán người dân và các lực lượng ra khỏi những nơi nguy hiểm, những nơi không bảo đảm an toàn, đồng thời tuyệt đối không để người ở lại trên lồng bè khi bão đổ bộ vào.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: “Ngay tại các khu vực tránh trú bão, các địa phương phải tiến hành kiểm tra, đảm bảo an toàn cho người dân, tàu thuyền. Tuyệt đối không để người ở lại trên lồng bè khi bão đổ bộ vào”.

Trên khu vực đảo và đất liền, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng lưu ý các lực lượng cần chủ động triển khai chằng chống, chằng chống, gia cố bảo vệ nhà cửa, kho tàng, trụ sở, trường học, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, các khu du lịch, trong đó đặc biệt lưu ý các khu nhà có các mảng kính lớn, các cột tháp cao.

Rà soát các khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, nhất là các khu vực miền núi đã xảy ra mưa lũ lớn kéo dài trong cả tháng vừa qua để sơ tán người dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm.

“Phải tập trung thực hiện việc sơ tán người dân các khu vực nguy hiểm. Vừa qua, các cơn bão đã gây nhiều thiệt hại về người do chưa sơ tán người kịp thời. Khi cần có thể tiến hành cưỡng chế người dân sơ tán”, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo.

Các bộ, ngành, địa phương chủ động hướng dẫn, kiểm soát giao thông đi lại trong thời gian bão đổ bộ, chủ động khuyến cáo người dân hạn chế đi lại tránh tai nạn, rủi ro trong bão.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ ngành, địa phương triển khai các biện pháp bảo vệ đê điều, nhất là các tuyến đê, kè biển đang thi công, khu vực sạt lở có nguy cơ cao ảnh hưởng đến an toàn dân cư, cơ sở hạ tầng quan trọng; sẵn sàng lực lượng, vật tư để ứng cứu, khắc phục kịp thời sự cố; triển khai công tác bảo đảm an toàn các công trình hồ đập, nhất là các hồ đập thủy lợi, chủ động điều tiết nước khi lũ về.

Rút kinh nghiệm từ các đợt bão trước, Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và TKCN, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các lực lượng đóng trên địa bàn và các đơn vị liên quan chuẩn bị sẵn sàng lực lượng và phương tiện, phối hợp chặt chẽ với các địa phương để hỗ trợ người dân và địa phương ứng phó với bão, cứu hộ cứu nạn.

Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh các địa phương phải thực hiện chương trình nhà ở chống lũ ở các tỉnh duyên hải miền Trung. Hiện các nhà cấp 4 khu vực ven biển bị bão tốc mái thì cần cứng hóa mái nhà. Các địa phương cần thống kê, lên kế hoạch để Chính phủ và toàn xã hội chung tay, xây dựng, sửa chữa hàng nghìn nhà ở của người dân đã bị sập, bị tốc mái sau các cơn bão vừa qua để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân trong các cơn bão sau.

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình, kịp thời chỉ đạo các ngành, các địa phương chủ động triển khai các biện pháp cụ thể để ứng phó với bão và mưa lũ sau bão.

Nguồn: Chinhphu.vn