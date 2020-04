Không cắt điện công tác từ ngày 01 – 15/4 để phục vụ đợt cao điểm phòng chống dịch Covid-19

Thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch Covid-19, nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định phục vụ an ninh – trật tự xã hội và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, Công ty Điện lực Quảng Nam quyết định không thực hiện cắt điện công tác làm mất điện khách hàng từ ngày 01/04 đến hết ngày 15/4/2020.

Công ty Điện lực Quảng Nam dự phòng trường hợp sự cố gây mất điện trong những thời gian nói trên, bố trí lực lượng ứng trực 24/24h nhằm khẩn trương khắc phục sự cố (nếu có), khôi phục cấp điện khách hàng trong thời gian sớm nhất.

Công ty bố trí phương thức cấp điện hợp lý để vận hành an toàn, tin cậy nguồn, lưới điện trong điều kiện bình thường và linh hoạt chuyển đổi trong tình huống sự cố. Công ty ưu tiên đảm bảo điện tại các địa điểm quan trọng phục vụ chỉ đạo, điều hành phòng chống dịch Covid-19 của cơ quan lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, các bệnh viện, các cơ sở y tế, các khu vực cách ly tập trung; các cơ quan phát thanh, truyền hình, cơ sở sản xuất nước sạch…

Ngành Điện đề nghị các tổ chức, cơ quan và người dân chú trọng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Đặc biệt trong thời gian này, tình trạng trẻ em thả diều vui chơi rất phổ biến, đã xảy ra sự cố mất điện do diều vướng vào đường dây điện. Người dân cần chú ý không thả diều gần đường dây điện gây nguy cơ sự cố mất điện trên diện rộng cũng như mất an toàn cho con người.

Việt Hảo