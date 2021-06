Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin ngừa Covid-19

Bộ Y tế vừa có Văn bản hỏa tốc số 4718 đề nghị các địa phương triển khai ngay việc tiêm chủng khi nhận được vắc xin ngừa Covid-19. Cụ thể, Bộ Y tế đã có quyết định phân bổ vắc xin phòng Covid-19 đợt 3 cho các đơn vị, địa phương, trong đó đề nghị tổ chức triển khai ngay khi nhận được vắc xin và hoàn thành trước ngày 15.8.2021.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng, Bộ Y tế đề nghị UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Y tế chủ trì phối hợp với cấp huyện huy động toàn bộ lực lượng y tế và các lực lượng khác gồm công an, quân đội, MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội… tham gia hỗ trợ để tổ chức tiêm ngay vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn. Việc tiêm chủng phải đảm bảo an toàn, không đợi tiêm mũi 2 cho các đối tượng đã tiêm mũi 1 để tăng độ bao phủ tiêm chủng. Huy động các cơ sở khám chữa bệnh chuẩn bị sẵn sàng xử trí các trường hợp tai biến nặng sau tiêm, đảm bảo tiêm đến đâu an toàn đến đó. Ngoài ra, Bộ Y tế đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý tổ chức tiêm ngay vắc xin phòng Covid-19 hoàn thành trước ngày 18.6.2021 đảm bảo an toàn, không đợi tiêm mũi 2 cho các đối tượng đã tiêm mũi 1. Bộ Y tế đề nghị các bộ, UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo triển khai ngay và chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về kết quả triển khai thực hiện. Hiện tại, Quảng Nam đã nhận được 23.630 liều vắc xin đợt 3 và dự kiến triển khai tiêm chủng trong tuần này.

V.V.T