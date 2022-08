Khai mạc sự kiện Giao lưu văn hóa Hội An – Nhật Bản

Tối 26.8, sự kiện “Giao lưu văn hóa Hội An – Nhật Bản” lần thứ 18 chính thức khai mạc tại phố cổ Hội An. Ngài Watanabe Shige, Phó Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân tham dự lễ khai mạc. Trước khi diễn ra lễ khai mạc, các đại biểu dành 1 phút tưởng nhớ cựu Thủ tướng Abe Shinzo.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam tặng hoa cho các đơn vị phía Nhật Bản có nhiều đóng góp cho chương trình Giao lưu văn hóa Hội An – Nhật Bản.

Sự kiện giao lưu Văn hóa Hội An – Nhật Bản được tổ chức trở lại sau hai năm gián đoạn vì đại dịch ghi dấu tâm huyết và sự nỗ lực của các đơn vị tham gia. Chuỗi sự kiện ngày càng nhận được sự quan tâm và ủng hộ của nhiều tổ chức, cá nhân tại Nhật Bản và Việt Nam. Hoạt động này đã góp phần củng cố mối quan hệ thân thiết, nghĩa tình giữa nhân dân hai đất nước; đồng thời thể hiện thông điệp về tình hữu nghị bền chặt, vượt qua mọi khó khăn, cùng nhau hướng đến tương lai và thúc đẩy du lịch phát triển.

Nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc được trình diễn tại lễ khai mạc

Lễ khai mạc giới thiệu chương trình nghệ thuật của thành phố Hội An, với sự tham gia của các ca sĩ nổi tiếng của Việt Nam và sự tham gia biểu diễn của ca sĩ, nghệ sĩ Nhật Bản. Đây là sự kiện khởi đầu trong chuỗi nhiều hoạt động hấp dẫn, sôi động, lung linh sắc màu văn hóa của Hội An và Nhật Bản. Xuyên suốt những ngày “Giao lưu văn hóa Hội An – Nhật Bản” sẽ diễn ra nhiều hoạt động ấn tượng tại đô thị cổ xinh xinh đẹp, thành phố du lịch nổi tiếng của Việt Nam.

Trong những ngày diễn ra lễ hội sẽ có những hoạt động văn hóa tái hiện về một thời phồn vinh, buôn bán tấp nập của thương nhân Việt Nam – Nhật Bản, trình diễn các món ẩm thực tiêu biểu và nghệ thuật độc đáo của 2 địa phương.

Tấn Châu – Minh Anh