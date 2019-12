Khai mạc Kỳ họp thứ 9 – HĐND thành phố Hội An khóa XI

Trong 2 ngày 24 và 25 tháng 12, Thường trực HĐND thành phố Hội An khóa XI triệu tập kỳ họp thứ 9 nhằm đánh giá tình hình KTXH- ANQP năm 2019, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 và quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Báo cáo của UBND thành phố Hội An trình kỳ họp cho biết, năm 2019, tổng giá trị sản xuất theo giá so sánh năm 2010 ước đạt trên 11 nghìn 700 tỷ đồng, tăng hơn 14% so với năm 2018, vượt 5,22% so với kế hoạch; thu nhập bình quân đầu người đạt 53,1 triệu đồng, tăng 3,1 triệu đồng so với kế hoạch đề ra. Ngành DL-DV-TM phát triển mạnh, không gian phát triển du lịch được mở rộng. Thu ngân sách đạt khá và tăng so cùng kỳ, đáp ứng nhiệm vụ chi trên các lĩnh vực. Văn hóa – xã hội có nhiều khởi sắc và ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực hơn; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện đáng kể. Năm 2020, thành phố Hội An tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế, nhất là mũi kinh tế du lịch, gắn tăng trưởng kinh tế với việc đảm bảo tiến bộ xã hội, bảo vệ môi trường, đạt mức tăng trưởng cao và bền vững hơn năm 2019. Phấn đấu đạt tổng vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 3.500 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người khoảng 60 triệu đồng/năm.

Tại phiên khai mạc kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND thành phố Hội An khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Văn Dũng, do nghỉ hưu theo chế độ.

Quốc Hải – Minh Vũ