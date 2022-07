Khai mạc kỳ họp thứ 6 HĐND huyện Phước Sơn khóa XII

Trong 2 ngày 11 và 12 tháng 7, HĐND huyện Phước Sơn tổ chức kỳ họp lần thứ 6 HĐND huyện khoá XII nhiệm kỳ 2021-2026.

Toàn cảnh kỳ họp.

Trong 6 tháng đầu năm, tổng diện tích gieo trồng sản xuất vụ Đông Xuân toàn huyện là 958ha, đạt 103% kế hoạch, tăng 62 ha so với cùng kỳ; Sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp đạt trên 103 tỷ đồng, tăng 6,87% so cùng kỳ; Thu ngân sách 290 tỷ đồng, đạt 81,2% dự toán tỉnh giao.

Các hoạt động văn hóa – xã hội duy trì ổn định. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện; đời sống Nhân dân được đảm bảo. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Tình trạng khai thác lâm, khoáng sản trái phép vẫn còn diễn ra; Việc triển khai trồng rừng gỗ lớn, trồng mới 1 tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ đạt thấp; Tiến độ thực hiện một số dự án đầu tư còn chậm, tỷ lệ giải ngân thấp.

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng đã nghe và cho ý kiến vào báo cáo tình hình thu, chi ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm; Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Đề nghị thông qua đề án biện pháp hỗ trợ thí điểm cho nhân dân chuyển từ trồng keo sang trồng cây lâm nghiệp, cây ăn quả có giá trị kinh kế cao trên địa bàn huyện Phước Sơn, giai đoạn 2022-2025; Kết quả thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo của các Ban HĐND huyện, báo cáo của toàn án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân… Giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại biểu.

Kỳ họp lần này xem xét biểu quyết thông qua 9 nghị quyết.

Công Dụng