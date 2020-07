Khai mạc kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa 9

Sáng 14/7, tại hội trường Công an tỉnh, kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh Quảng Nam Khóa 9 đã khai mạc nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm 2020; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; Tình hình thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2020; Kết quả đầu tư công năm 2019, kế hoạch đầu tư công năm 2020; bổ sung dự án đầu tư công giai đoạn 2016 – 2020; Công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; UBND tỉnh trả lời một số ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa IX ; Thông báo của Ủy ban MTTQVN tỉnh về công tác tham gia xây dựng chính quyền trên địa bàn tỉnh và một số nội dung theo luật định…Ủy viên Trung ương Đảng-Bí thư tỉnh ủy-Chủ tịch HĐND tỉnh-Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Quảng Nam Phan Việt Cường và Các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng, Nguyễn Hoàng Minh chủ tọa phiên họp. Tham dự phiên khai mạc có Phó Bí thư TT tỉnh ủy Lê Văn Dũng; Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh; Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Võ Xuân Ca.

Quang cảnh kỳ họp.

Phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 16 Bí thư tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường nhấn mạnh: năm 2020 là năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 05 năm 2016-2020, trong bối cảnh cả nước và tỉnh ta đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tình hình quốc tế, trong nước có những biến động lớn, chưa từng có trong nhiều thập kỷ do tác động của đại dịch Covid-19, kinh tế thế giới rơi vào tình trạng suy giảm. Tăng trưởng kinh tế trong nước chững lại và thấp hơn so với cùng kỳ. Trong bối cảnh gặp khó khăn, thách thức lớn, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp của tỉnh tập trung quyết liệt thực hiện “mục tiêu kép”: vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa duy trì, phục hồi nhanh, phát triển các hoạt động kinh tế-xã hội và bảo đảm đời sống nhân dân. Với sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2020 đạt được kết quả quan trọng trên các lĩnh vực:Bí thư tỉnh ủy-Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường phát biểu:

Thay mặt UBND tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh thông qua báo cáo tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2020: Trong bối cảnh chịu tác động hết sức nặng nề của đại dịch Covid-19, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) 6 tháng đầu năm bằng 88,4% so với cùng kỳ năm 2019, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) hơn 26.790 tỷ đồng. Trong đó: Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản ít bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên đây là khu vực duy nhất có mức tăng trưởng 3,2%; khu vực công nghiệp và xây dựng chỉ bằng 80% so với cùng kỳ, trong đó: công nghiệp bằng 77,7%; khu vực dịch vụ bằng 89,3% cùng kỳ năm 2019; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm bị giảm sâu do nhiều hoạt động sản xuất trong 6 tháng đầu năm giảm sút nên chỉ bằng 91,21% so cùng kỳ năm trước. Quy mô nền kinh tế hơn 44.421 tỷ đồng.Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh cho biết thêm:

Trước tình hình ngành du lịch chịu ảnh hưởng hết sức nặng nề, UBND tỉnh đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị liên quan xây dựng phương án, giải pháp phát triển du lịch và kích cầu, khôi phục thị trường khách du lịch đến Quảng Nam, nhất là thu hút khách du lịch nội. Cùng với đó, UBND tỉnh cũng đã phối hợp với UBND thành phố Đà Nẵng và UBND tỉnh tỉnh Thừa Thiên – Huế xây dựng các sản phẩm du lịch chung, ký kết chương trình liên kết, phục hồi phát triển du lịch sau dịch. Mặc dù vậy, lượng khách đến tham quan và lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh vẫn giảm sâu so với cùng kỳ năm 2019. Lũy kế 6 tháng đầu năm, tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch giảm 69,4% so với cùng kỳ .

Nhìn chung, 6 tháng đầu năm 2020, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, kinh tế- xã hội trên địa bàn tỉnh đạt được kết quả quan trọng, công tác an sinh xã hội được đảm bảo; lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể thao, lao động việc làm tiếp tục được quan tâm. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, chủ quyền biên giới, biển đảo được giữ vững.

Cũng trong phiên họp sáng 14/7, các đại biểu tiếp tục nghe các ngành báo cáo công tác 6 tháng đầu năm của Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Các báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh. Báo cáo của UBND tỉnh về trả lời, giải quyết ý kiến cử tri gửi đến HĐND tỉnh sau kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa IX. Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về: Kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 10 đã được UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 203 ngày 05/12/2019; báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019. Các báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh về báo cáo, tờ trình, đề án và dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Báo cáo phương án cắt giảm dự toán chi ngân sách năm 2020 do dự báo ngân sách địa phương hụt thu.

Viết Tuyên-Trần Chiến