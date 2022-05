Bộ Công an khai mạc hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật, bảng thi số 5 tại tỉnh Quảng Nam

Sáng 19/5, tại TP Tam Kỳ, Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức khai mạc hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Nhân dân, bảng thi số 5. Tham dự lễ khai mạc có thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Bộ Công an. Về phía lãnh đạo tỉnh Quảng Nam có Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở ngành.