Khai mạc Đại hội Đảng bộ thị xã Điện Bàn lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng 28/7, Đảng bộ Thị xã Điện Bàn khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thị xã lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự đại hội có 298 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 6 nghìn 7 trăm đảng viên của 76 tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn toàn huyện. Dự đại hội có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam Phan Việt Cường, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HDND, UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số Sở, ngành, địa phương.

Các đại biểu thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trước khi vào hội trường.

Diễn ra ngay trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp; để chủ động phòng ngừa, Đại hội cũng đã triển khai nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19: rửa tay sát khuẩn trước khi vào hội trường, yêu cầu tất cả đại biểu và các bộ phận phục vụ đại hội đeo khẩu trang trong suốt quá trình diễn ra đại hội.

Theo báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ thị xã Điện Bàn đã lãnh đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII đạt được kết quả quan trọng. Mục tiêu xây dựng Điện Bàn thành thị xã phát triển cơ bản đã đạt được. Phần lớn các chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra. Kinh tế tiếp tục có bước tăng trưởng khá, huy động được các nguồn lực từng bước đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng đô thị và nông thôn mới; Lĩnh vực văn hóa -xã hội tiếp tục phát triển, là nhân tố quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo ổn định xã hội; Nhiệm vụ quốc phòng, công tác quân sự địa phương được tăng cường; an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội được giữ vững; Công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí thực hiện kiên quyết, có hiệu quả; Bộ máy chính quyền được củng cố, kiện toàn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ mới; Phát huy vai trò Mặt trận và các đoàn thể, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; Công tác xây dựng Đảng được tăng cường, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng lên; xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh…

Khai mạc ngay trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Đại hội chủ trương tuân thủ các nội dung, chương trình đã đề ra, song cũng rút gọn một số nội dung, rút ngắn thời gian dự kiến để tập trung cho công tác phòng chống dịch đang diễn biến phức tạp.

Hiền Viên – Trung Hiếu