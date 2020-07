Khai mạc Đại hội Đảng bộ huyện Đại Lộc lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng 30/7, huyện Đại Lộc đã chính thức khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Trên 290 đại biểu đại diện cho gần 5 nghìn đảng viên của 60 tổ chức cơ sở đảng trên toàn huyện về dự Đại hội. Tham dự Đại hội có Ủy viên Trung ương Đảng,Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam Phan Việt Cường, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HDND, UBND tỉnh, lãnh đạo một số ngành, địa phương trong tỉnh.

Các đại biểu, khách mời về dự đại hội thực hiện nghiêm các biện pháp chống dịch covid 19.

Diễn ra ngay trong ngày đầu tiên Đại Lộc, cùng với thị xã Điện Bàn và thành phố Hội An áp dụng các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ; các biện pháp phòng chống dịch được toàn thể đại biểu, khách mời về dự đại hội thực hiện nghiêm; chương trình đại hội chính thức cũng được rút ngắn từ 2 ngày xuống còn 1 ngày để dành thời gian tập trung cho công tác phòng chống dịch.

Quang cảnh đại hội.

Báo cáo chính trị trình tại Đại hội cho biết, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện Đại Lộc đã lãnh đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra từ đầu nhiệm kỳ. Kinh tế của huyện tiếp tục tăng trưởng khá và phát triển tương đối toàn diện, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng; kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư; lĩnh vực văn hoá xã hội tiếp tục phát triển, chất lượng nguồn nhân lực được nâng lên, các vấn đề xã hội luôn được chú trọng, an sinh xã hội được đảm bảo; nhiệm vụ quốc phòng và công tác quân sự địa phương hoàn thành tốt, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác nội chính, phòng chống tham nhũng luôn được chú trọng đúng mức…

Đại biểu tham dự đại hội.

Hệ thống chính trị các cấp tiếp tục được củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động; song song với việc giữ vững nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ; nhiệm kỳ qua, cùng với việc tích cực bồi dưỡng, toàn Đảng bộ cũng đã rà soát, bổ sung quy hoạch; cử 259 cán bộ công chức theo học các lớp đào tạo về chuyên môn sau đại học và lý luận chính trị; kết nạp 175 đảng viên mới; hàng năm có trên 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên…; công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật đảng luôn được thực hiện nghiêm túc.

Hiền Viên – Trung Hiếu