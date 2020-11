Tỉnh ủy Quảng Nam tiếp công dân định kỳ tháng 11

Sáng 17/11, tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng tháng 11, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng cùng các sở, ngành liên quan của tỉnh xem xét giải quyết vụ việc khiếu nại về vấn đề đất đai của hộ ông Phan Xuân Đi tại khối phố Phước Tân, phường Cửa Đại, thành phố Hội An.

Hộ ông Phan Xuân Đi, trú tại tổ 3, khối phố Phước Tân, phường Cửa Đại, thành phố Hội An có đơn khiếu nại ghi ngày 1/04/2020 yêu cầu thành phố Hội An cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trồng cây lâu năm đối với phần diện tích đất của gia đình 1.091m2. Qua xem xét báo cáo kết quả tư vấn vụ việc của Hội đồng tư vấn khiếu nại tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND thành phố Hội An cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất trồng cây lâu năm đối với phần đất mà gia đình ông Phan Xuân Đi khiếu nại. Tuy nhiên đến nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết do cho rằng phần đất này nằm trong dự án quy hoạch của địa phương. Sau khi nghe ý kiến các ngành liên quan, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng đề nghị, Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh tiếp tục kiểm tra, xác minh, bổ sung làm rõ nội dung vụ việc để có đủ cơ sở sớm trình UBND tỉnh giải quyết theo đúng quy định pháp luật.

Ngọc Trang – Trần Chiến