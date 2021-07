Huyện ủy Phú Ninh hội nghị đánh giá tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2021

Sáng nay 9/7, Huyện ủy Phú Ninh tổ chức hội nghị lần thứ 5 để đánh giá tình hình thực hiện các mặt công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, mặt dù gặp nhiều khó khăn do sự bùng phát trở lại của dịch Covid 19, song huyện Phú Ninh vẫn đạt được nhiều kết quả tích cực, đặc biệt là tổ chức thành công, an toàn cuộc bầu cử ĐBQH khóa VX và ĐB HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Kinh tế tiếp tục phát triển, năng suất và sản lượng vụ Đông Xuân tăng so với cùng kỳ. Chương trình Mỗi xã một sản phẩm và các dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm tiếp tục được quan tâm triển khai. Hoạt động công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại – dịch vụ phát triển ổn định. Công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ bản, tài nguyên môi trường được tập trung thực hiện. Về nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm, huyện Phú Ninh tập trung đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách để hoàn thành kế hoạch năm. Tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm như quốc lộ 40B, quốc lộ 1A. Ban hành Nghị quyết về sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo, khuyến học, khuyến tài; ban hành nghị quyết về phát triển sự nghiệp văn hóa thể thao y tế giai đoạn 2021-2025.