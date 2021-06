Huyện ủy Nông Sơn tổ chức giao ban công tác nội chính 6 tháng đầu năm 2021

Huyện ủy Nông Sơn vừa tổ chức hội nghị giao ban công tác nội chính để đánh giá tình hình, kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2021 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Toàn cảnh hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Huyện ủy Nông Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác nội chính, phòng chống tham nhũng gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng chống dịch bệnh Covid-19. Các cơ quan nội chính đã tích cực, chủ động triển khai kế hoạch công tác theo sự chỉ đạo của Huyện ủy, chương trình công tác của ngành dọc cấp trên. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị được quan tâm chỉ đạo. Công tác tuần tra, kiểm soát an toàn giao thông được thực hiện thường xuyên, phát hiện xử lý 239 trường hợp vi phạm, với số tiền xử phạt hơn 249 triệu đồng; thu giữ 18 phương tiện vận chuyển hơn 20 tấn than trái phép, 4,5m3 cát. Xử phạt hành chính 8 vụ với 9 đối tượng liên quan đến tệ nạn ma túy; xử lý 21 vụ với 139 đối tượng tham gia đánh bạc trái phép, khởi tố 7 vụ, xử lý hành chính 12 vụ với hơn 183 triệu đồng.

Thu Phương