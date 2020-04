Huyện Nam Trà My thành lập các điểm chốt chặn, kiểm soát dịch bệnh covid-19

Trước diễn biến phức tạp về dịch bệnh Covid-19, để chủ động ngăn chặn, phát hiện, cách ly kịp thời các trường hợp có nguy cơ lây lan vào địa bàn huyện Nam Trà My, UBND huyện tổ chức thành lập 3 tổ công tác thực hiện nhiệm vụ chốt chặn, kiểm soát dịch bệnh covid-19 tại các tuyến giao thông chính, trọng điểm trên địa bàn 3 xã Trà Mai, Trà Nam và Trà Vân.

Như vậy từ ngày 1/4/2020, tại các tuyến đường đường bộ vào địa bàn huyện sẽ lập 3 chốt kiểm soát, 100% trường hợp người dân đến vào huyện Nam Trà My bằng đường bộ sẽ được kiểm tra, phân loại và cập nhật tình hình sức khỏe, kịp thời phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh và áp dụng các biện pháp cách ly y tế, tránh lây lan bệnh trong cộng đồng. Cụ thể đó là: Trên tuyến đường Quốc lộ 40B thành lập 2 chốt, chốt thứ nhất đặt tại khu vực Nước Xa, xã Trà Mai. Chốt thứ hai được đặt tại thôn 3 xã Trà Nam, điểm giáp ranh với huyện Tumơrông, tỉnh Kon Tum, Chốt thứ ba được thành lập trên tuyến đường Trường Sơn Đông, tại khu vực thôn 3 xã Trà Vân, huyện Nam Trà My điểm giáp ranh giữa huyện Nam Tà My và huyện Sơn Tây tỉnh Quảng Ngãi. Các chốt kiểm soát hoạt động liên tục 24/24 giờ tất cả các ngày trong tuần bắt đầu từ 17 giờ ngày 1/4 đến hết ngày 15/4, sau đó tùy theo điều kiện thực tế mà UBND huyện sẽ có sự chỉ đạo tiếp theo.

Ngọc Sáng