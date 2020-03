Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh làm việc với các sở ngành về chống dịch covid 19

Trước tình hình diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường dịch covid 19 trên thế giới nói chung, trong đó có Việt Nam và Quảng Nam. Chiều 12/3, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh – Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch covid 19 và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đã chủ trì buổi làm việc với các sở, ban ngành của tỉnh và chính quyền địa phương Hội An, Điện Bàn, Thăng Bình và Duy Xuyên để đánh giá lại công tác phòng, chống dịch covid 19 và có kế hoạch làm tốt hơn trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh phát biểu chỉ đạo cuộc họp.

Hiện cả nước có 38 người nhiễm covid19, trong đó 16 người đã được chữa khỏi bệnh hoàn toàn; gồm 12 tỉnh , thành có số người mắc. Riêng tại Quảng Nam đã phát hiện 2 trường hợp dương tính, qua điều tra giám sát ngành Y tế đã tiến hành lấy 178 mẫu bệnh phẩm xét nghiệm, kết quả có 81 mẫu âm tính, 02 mẫu dương tính và 95 mẫu đang chờ kết quả. Hiện, Quảng Nam có 48 trường hợp cách ly tại nhà khách phân hiệu Trường Nông dân, phường Cửa Đại, Hội An, 36 trường hợp cách ly tại phòng khám đa khoa khu CN Điện Nam – Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, 36 trường hợp đang cách ly tại cơ sở y tế, 105 trường hợp cách ly y tế tại nhà ở 12 huyện, thị, thành và 208 trường hợp bắt buộc theo dõi sức khoẻ tại nơi cư trú. Tất cả các trường hợp trên tình trạng sức khoẻ bình thường. Trước diễn biến tình hình dịch bệnh phức tạp, khó lường, Ban chỉ đạo phòng chống dịch covid 19 yêu cầu Sở Y tế phối hợp với Bộ đội biên phòng trực 24/24 tại cửa khẩu đảm bảo công tác phát hiện sớm và xử lý kịp thời theo qui định; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam phối hợp với Bộ chỉ huy BĐBP, Cảng vụ hàng hải Quảng Nam và các ngành địa phương liên quan xây dựng kịch bản sẳn sàng ứng phó khi có người và phương tiện bị nạn đi từ vùng dịch hoặc qua vùng dịch vào vùng biển Quảng Nam; đặc biệt, tập trung triển khai tốt phương châm 4 tại chổ của Bộ Y tế và 5 không của Tỉnh. Tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; hướng dẫn cộng đồng chủ động thực hiện tốt việc phòng bệnh, nhấn mạnh việc vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, che miệng khi ho hắt hơi, không khạc nhổ bừa bãi.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đánh giáo cao sự nổ lực tích cực các cấp, các ngành hết mình trong công tác phòng chống dịch covid 19. Thời gian đến, nếu có xuất hiện ca mới dương tính sẽ chuyển vào BVĐK TW Quảng Nam điều trị . Chủ tịch tỉnh lưu ý các sở, ngành và hiệp hội du lịch cần phối hợp đồng bộ hơn, tập trung phương châm 4 tại chổ; thành phố Hội An cần rà soát lại những việc làm nhằm giảm số lượng khách lại, làm sao tạo điểm đến an toàn. Sở Y tế hướng dẫn ngay khai báo y tế. Sở Giao thông – Vận tải, CSGT và Y tế kiểm soát giao thông đến, đi và để có lên phương án cụ thể cho từng tình huống, lưu ý các loại xe cộ, khách, bởi đây là nguy cơ mang mầm bệnh lây lan. Nhằm dự lường những tình huống cao hơn cần tiếp tục bổ sung ngay các khu cách ly và dụng cụ vật tư y tế tại đây. Thành lập Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch covid 19 ngay tại thành phố Hội An để hỗ trợ với chính quyền địa phương trong công tác phòng chống dịch. Sở Ngoại vụ là cơ quan chịu trách nhiệm phục vụ khâu phiên dịch nếu yếu tố người nước ngoài. Việc cách ly tại y tế, tại nhà, tại cơ sở lưu trú giao cho từng cấp tương ứng giám sát, Chủ tịch UBND cấp huyện, thành phố là người ra quyết định. Về ngân sách sử dụng ngân sách dự phòng tương ứng từng cấp nếu vướng chuyển UBND tỉnh sẽ giải quyết. Việc học sinh đi học lại giao Sở Giáo dục – Đào tạo tham mưu cho UBND tỉnh ra quyết định, tuy nhiên bám tinh thần chỉ đạo của Bộ Giáo dục. Về quy chế hoạt động thông tin và chia sẻ thông tin đúng 8h00 sáng cung cấp thông tin hàng ngày và dự lượng công việc tiếp theo. Đến 17h00 cùng ngày trả lời thông tin báo chí.

Ly Lan – Trần Chiến