Họp trực tuyến Chính phủ tháo gỡ vướng mắc liên quan đến thể chế, thúc đẩy đầu tư công

Sáng nay (28/9), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc, chỉ đạo cụ thể các giải pháp tháo gỡ những tồn tại, khó khăn trong công tác này. Chủ trì tại điểm cầu Quảng Nam có đồng chí Phan Việt Cường – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Lê Trí Thanh – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng với sự tham gia của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND, UBND và lãnh đạo các sở ban ngành liên quan và các Ban Quản lý dự án của tỉnh.

Toàn cảnh cuộc họp tại điểm cầu Quảng Nam.

Tổng hợp của Bộ Tài chính, đến cuối tháng 9, giải ngân vốn đầu tư công toàn quốc đạt 218 nghìn tỷ đồng, tương đương với hơn 47% kế hoạch vốn năm 2021. Quảng Nam từ chỗ giải ngân dưới mức trung bình của cả nước, sau nhiều tháng chỉ đạo quyết liệt, tập trung các giải pháp tháo gỡ vướng mắc, đến nay tỷ lệ giải ngân của tỉnh cũng cải thiện đáng kể, đạt trên 48% so với kế hoạch vốn 2021 sau khi đã được điều chỉnh. Dù có sự cải thiện đáng kể trong thời gian gần đây, song tỷ lệ giải ngân của Quảng Nam 9 tháng qua vẫn thấp hơn so với cùng kỳ. Tỉnh cũng đang tập trung chỉ đạo, phân nhóm, và có nhiều giải pháp cụ thể giải quyết vướng mắc đối với từng dự án, thúc đẩy tiến độ giải ngân…Cũng như Quảng Nam, rất nhiều địa phương tham gia cuộc họp trực tuyến đã báo cáo tình hình, kết quả thực hiện và sẻ kinh nghiệm trong triển khai giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng qua ; đồng thời nêu những khó khăn vướng mắc, đề xuất kiến nghị trong công tác giải phóng mặt bằng, thể chế, phân cấp phân quyền, thủ tục hành chính…; việc giải ngân còn hạn chế do vẫn còn một số vướng mắc, chưa thống nhất trong các Luật, Nghị định, quy định, việc tổ chức triển khai ở một số Bộ, ngành, địa phương còn bất cập, việc hỗ trợ giải phóng mặt bằng chưa minh bạch; và đặc biệt là những khó khăn chưa từng có do dịch bệnh.

Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, ngay sau khi kiện toàn, Chính phủ xác định việc giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị quan trọng của năm. Thủ tướng đã biểu dương 4 bộ và 11 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên 60%, phê bình nghiêm khắc một số bộ, ngành, địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp; yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị…Trước kết quả giải ngân chưa đạt mục tiêu đề ra, Thủ tướng đã chỉ rõ một số nguyên nhân chủ quan, như: việc tổ chức thực hiện vẫn là khâu yếu, sự thiếu quan tâm, sâu sát của người đứng đầu một số bộ ngành, địa phương, việc đầu tư còn giàn trải, thiếu kiểm tra, giám sát, chuẩn bị dự án còn sơ sài, công tác đấu thầu chưa minh bạch…Nhấn mạnh trong điều kiện hết sức khó khăn rất lúc này, thì giải ngân đầu tư công là nguồn lực, động lực rất lớn để góp phần phục hồi và thúc đẩy phát triển KTXH, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện thật sự hiệu quả, sử dụng vốn đầu tư công vừa đảm bảo đúng tiến độ, nâng cao chất lượng, khả thi; chống tiêu cực, lợi ích nhóm, tăng cường kiểm tra giám sát, tập trung đầu tư vào các dự án trọng điểm…

Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương căn cứ hướng dẫn của Bộ Y tế, có lộ trình mở cửa phù hợp, hiệu quả, trên tinh thần thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, để vừa đảm bảo an toàn phòng dịch, vừa đảm bảo phát triển kinh tế.

Hiền Viên – Trung Hiếu