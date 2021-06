Họp Ban Chỉ đạo nông thôn mới 6 tháng đầu năm

Sáng nay 18/6, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh – Trưởng Ban Chỉ đạo chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Quảng Nam chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện Chương trình nông thôn mới 6 tháng đầu năm, bàn nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu cùng đại diện các sở, ban, ngành liên quan.

Toàn cảnh cuộc họp.

Báo cáo tại cuộc họp cho biết, đến nay, bình quân chung số tiêu chí NTM đạt chuẩn của 194 xã trong tỉnh là 15,96 tiêu chí mỗi xã (tăng 4,46 tiêu chí so với năm 2015). Có 113 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, đạt tỷ lệ 58%, vượt 2 xã so với mục tiêu đề ra. Giai đoạn 2016-2020, sẽ có 5 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM. Toàn tỉnh có 165 thôn được công nhận đạt chuẩn “Khu dân cư NTM kiểu mẫu”. Có 5 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc đang hoàn thiện hồ sơ trình công nhận đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu năm 2020. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của thiên tai, toàn tỉnh mới chỉ có 9 thôn được công nhận đạt chuẩn thôn NTM, không đạt mục tiêu đề ra. Đến hết tháng 5 năm 2021, kinh phí giải ngân mới chỉ đạt tỷ lệ 1,7%.

Đến cuối năm 2021, mục tiêu đề ra là có thêm ít nhất 4 xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM lên 117 xã, đạt tỷ lệ 60%. Bình quân chung toàn tỉnh đạt từ 16,5 tiêu chí mỗi xã trở lên, không còn xã dưới 10 tiêu chí. Các xã đã đạt chuẩn NTM tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí theo Bộ tiêu chí NTM giai đoạn 2021-2025. Giải ngân 100% nguồn vốn được giao cho Chương trình NTM năm 2021.

Kim Ngân – Phúc Lâm