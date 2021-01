Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia

Sáng 7/1, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ 2021 của Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia. Tại điểm cầu Quảng Nam có thành viên Ban chỉ đạo 138 tỉnh cùng các sở, ngành liên quan tham dự.

Năm 2020, Ban Chỉ đạo 389 các Bộ, ngành, địa phương đã bám sát chương trình, kế hoạch công tác năm của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và triển khai nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo 389 quốc gia, thực hiện quyết liệt các chương trình, kế hoạch công tác chuyên đề trọng điểm triệt phá nhiều đường dây, ổ nhóm buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, góp phần bảo vệ an ninh trật tự, phát triển kinh tế – xã hội đất nước. Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, địa phương đã chỉ đạo mạnh mẽ, quyết liệt hơn, đã chú trọng tập trung công tác xây dựng lực lượng, nhận diện phương thức thủ đoạn và triển khai nhiều kế hoạch công tác hiệu quả, nên phát hiện nhiều đường dây, ổ nhóm tội phạm và xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật. Năm 2020, Ban Chi đạo 389 các Bộ, ngành, địa phương đã triển khai công tác đồng bộ, quyết liệt. Theo thống kê các lực lượng chức năng, cả nước đã phát hiện, xử lý 185.461 vụ việc vi phạm (giảm 16,3 % so với cùng kỳ năm 2019), thu nộp NSNN 24.817 tỷ 656 triệu đồng (tăng 15,39% so với cùng kỳ), khởi tố 2543 vụ, 3.502 đối tượng. Những kết quả trên đã góp phần cùng Chính phủ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế – xã hội đã đề ra. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, an ninh trật tự ổn định.

