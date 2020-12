Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác đảm bảo an toàn giao thông

Sáng 9/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính Phủ, Chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia – Trương Hòa Bình chủ trì hội nghị trực tuyến với sự tham gia của 63 tỉnh, thành cả nước nhằm tổng kết 5 năm thực hiện nhiệm vụ đảo bảo trật tự an toàn giao thông quốc gia giai đoạn 2016- 2020; triển khai phương hướng, kế hoạch giai đoạn 2021 – 2025.

Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Quảng Nam.

Phát biểu khai mạc tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính Phủ – Trương Hòa Bình khẳng định: dưới sự lãnh chỉ đạo của Ban Bí thư, sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban ATGT Quốc gia việc thực hiện đồng bộ các giải pháp nên tình hình ATGT trong 5 năm qua có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều văn của Trung ương, địa phương được ban hành qua thực tế áp dụng cho thấy phù hợp thực tiễn, mang tính khả thi cao, bước đầu thiết lập trật tự kỹ cương trong an toàn giao thông cả nước.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy: so với 5 năm trước số vụ tai nạn giao thông toàn quốc giảm 42,71%; số người chết giảm khoảng 19% và số người bị thương giảm gần 54% . Đặc biệt năm 2020, các tiêu chí về tai nạn giao thông giảm sâu nhất trong vòng 10 năm qua và lần đầu tiên số người chết do tai nạn giao thông giảm uống dưới 7.000 người. Riêng tại Quảng Nam, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông cũng đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, so với năm 2015, tai nạn giao thông giảm ở cả 3 tiêu chí, trong đó: số vụ tai nạn giảm gần 26%; số người chết giảm trên 27%, số người bị thương giảm gần 32%.

Ngọc Trang – Trung Hiếu