Sáng 27/3, Ban Bí thư Trung ương Đảng chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Hội nghị diễn ra trong 2 ngày (ngày 27 và 28/3) với điểm cầu chính tại Hà Nội và điểm cầu tại các Tỉnh ủy, Thành ủy, các bộ, ban, ngành, Đảng ủy trực thuộc Trung ương và các cấp cơ sở. Tham dự hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng… Tại điểm cầu tỉnh Quảng Nam có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội Quảng Nam Phan Việt Cường; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng; Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cùng hơn 400 đại biểu tham dự tại điểm cầu của tỉnh, 5.330 đại biểu tham dự ở điểm cầu 18 huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Quảng Nam.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng khẳng định Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp, vạch ra những quyết sách lớn để soi rọi con đường đi tới, hướng đến mục tiêu quan trọng nhất là tạo nền tản, tiền đề để Việt Nam có thể bức phá thần kỳ trong giai đoạn đến. Thành công của Đại hội XIII đã củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng . Thường trực Ban Bí thư đề nghị các cấp ủy Đảng, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, nhất là người đứng đầu thực hiện một số vấn đề trọng tâm. Trong đó, cần nhận thức sâu sắc nghiên cứu học tập quán triệt tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII là việc thường xuyên, phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt nhiệm kỳ. Đây cũng là nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng và cả hệ thống chính trị để mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng. Từ đó, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận cao trong nhân dân, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội XIII của Đảng.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Nam.

Tại hội nghị, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị sẽ truyền đạt 5 chuyên đề, tập trung vào những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, gồm: Chuyên đề 1: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt. Chuyên đề 2: Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025, do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ truyền đạt. Chuyên đề 3: Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt. Chuyên đề 4: Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam, do đồng chí Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng truyền đạt. Chuyên đề 5: Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia, do đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an truyền đạt.

Trước đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Chỉ thị số 01 về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Chỉ thị nhấn mạnh, công tác tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phải được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, chất lượng; kết hợp tự nghiên cứu với nghe phổ biến, quán triệt; nhấn mạnh, làm rõ những vấn đề mới, cốt lõi; nêu cao trách nhiệm của báo cáo viên, người đứng đầu cấp ủy trong báo cáo truyền đạt Nghị quyết, cũng như cán bộ, đảng viên trong học tập Nghị quyết, đặc biệt là sự nêu gương của cán bộ chủ chốt các cấp.

LONG PHI – TRẦN CHIẾN