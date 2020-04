Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân đầu tư công, hỗ trợ người lao động…

Sau hơn 3 tháng xuất hiện, đến nay, dịch covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến tất cả các mặt đời sống xã hội; đặc biệt là sản xuất kinh doanh. Song hành với việc tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch, sáng ngày 10/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân đầu tư công, hỗ trợ cho người lao động, đảm bảo an sinh xã hội trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19. Hội nghị được kết nối với 30 điểm cầu tại các Bộ, Ban ngành Trung ương; 63 điểm cầu tại các địa phương; với mỗi phòng họp trực tuyến từ 3-6 người theo quy định về giãn cách xã hội vì dịch Covid-19.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Quảng Nam.

Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; hỗ trợ người dân, bảo đảm an sinh xã hội; bảo đảm trật tự an toàn xã hội ứng phó dịch COVID-19 thể hiện trách nhiệm của Chính phủ, các cấp, các ngành với nhân dân nhằm ổn định đời sống nhân dân, khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, trên tinh thần mọi cấp, mọi ngành, mọi người dân, doanh nghiệp đều cố gắng, nỗ lực khắc phục khó khăn, tập trung quyết liệt ngăn chặn dịch bệnh, đồng thời nỗ lực duy trì, phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo đảm các thành phần yếu thế của xã hội có cuộc sống tối thiểu cần thiết trong bối cảnh dịch bệnh. Hội nghị tập trung thảo luận, cho ý kiến để hoàn thiện và sớm ban hành Nghị quyết chuyên đề của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh giải ngân đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội ứng phó dịch COVID-19, với các cơ chế, chính sách tốt nhất trong điều kiện và nguồn lực cho phép, tập trung khắc phục khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội năm 2020 và tạo đà cho các năm tiếp theo, giảm thiểu tác động tiêu cực của dịch bệnh; cụ thể hóa các chủ trương, chính sách hỗ trợ, tạo thuận lợi của Đảng, Nhà nước, Chính phủ với nhân dân, doanh nghiệp theo tinh thần quyết liệt, quyết tâm và trách nhiệm cao.

Hiền Viên – Trung Hiếu