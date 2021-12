Chiều 15/12, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh – Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh chủ trì hội nghị triển khai nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương 2022.

Năm qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành và lực lượng vũ trang tỉnh đề ra nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Lực lượng vũ trang tỉnh tổ chức quán triệt, học tập các Nghị quyết của cấp ủy Đảng các cấp; thực hiện tốt công tác sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập khu vực phòng thủ, hội thi, hội thao. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, bảo đảm chất lượng. Tổ chức thực hiện tốt chính sách hậu phương, quân đội và chính sách xã hội. Đặc biệt, trong công tác phòng chống dịch Covid-19 và phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn đã huy động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia giúp dân, ổn định cuộc sống cho nhân dân.

Thông qua công tác xây dựng tiềm lực quốc phòng an ninh đã xuất hiện nhiều mô hình như Thôn không có người vi phạm pháp luật; Tổ tự quản, tự phòng ngừa, tự bảo vệ an ninh trật tự; Trường học an toàn về an ninh trật tự; Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt 1,46% so với dân số, chất lượng chính trị và độ tin cậy được nâng lên. Giao quân năm 2021 đạt 100% chỉ tiêu, kết nạp 122 đảng viên trong bộ đội thường trực…

