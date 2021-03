Hội nghị triển khai công tác giảm nghèo, chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới 2021

Sáng 30/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì cuộc họp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, các Sở, ngành, địa phương triển khai công tác giảm nghèo bền vững; bảo vệ, chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới tỉnh năm 2021.

Năm 2020, dù đối mặt với khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và thiên tai, song công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh tiếp tục được các cấp, ngành, địa phương quan tâm với nhiều kết quả tích cực, hoàn thành đạt và vượt nhiều chỉ tiêu đặt ra. Cụ thể, năm 2020, toàn tỉnh giảm trên 3.280 hộ nghèo so chỉ tiêu giảm nghèo tỉnh giao 2.700 hộ, vượt trên 120%. Tổng nguồn vốn huy động thực hiện công tác giảm nghèo năm 2020 đạt gần 3.000 tỷ đồng. Tuy nhiên công tác này vẫn còn nhiều vấn đề đáng quan tâm như: một số địa phương không đạt được mục tiêu giảm nghèo tỉnh giao; tình trạng tái nghèo và phát sinh hộ nghèo mới tăng cao, chủ yếu tập trung ở địa bàn miền núi; Công tác triển khai chương trình, chính sách giảm nghèo của tỉnh, Trung ương tại một số nơi còn chậm, thiếu linh hoạt…Năm 2021, tỉnh tập trung huy động nguồn lực ưu tiên thực hiện công tác giảm nghèo bền vững theo hướng tiếp cận đa chiều, hạn chế tái nghèo, phát sinh nghèo mới, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; hoàn thành mục tiêu giảm từ 2.000 hộ nghèo trở lên và xoá nghèo cho hộ gia đình chính sách theo tinh thần Nghị quyết của Tỉnh uỷ và HĐND tỉnh. Hội nghị cũng tập trung làm rõ một số kết quả, phương hướng triển khai công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới năm 2021.

Ngọc Trang – Trung Hiếu