Sáng 18/12, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn và phong trào thi đua ”Chung sức xây dựng NTM” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Tham dự hội nghị, về phía đại biểu TW có ông Trần Văn Môn- Phó Chánh Văn phòng điều phối NTM Trung ương. Về phía đại biểu Quảng Nam có Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu. Nhìn lại chặng đường 10 năm qua, có thể khẳng định nông nghiệp – nông thôn xứ Quảng có bước chuyển biến mạnh mẽ.

Trong 10 năm qua, với sự vào cuộc quyết liệt và đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, đặc biệt là sự hưởng ứng tích cực của nhân dân, tiến trình xây dựng NTM ở Quảng Nam gặt hái nhiều thành quả quan trọng, làm thay đổi căn bản diện mạo nông thôn, với những kết quả cụ thể, đó là: toàn tỉnh đã bê tông hóa gần 5.400 km giao thông nông thôn, 630 km giao thông nội đồng, xây dựng 456 công trình thuỷ lợi nhỏ, nâng cấp 160 nhà văn hóa xã, 156 khu thể thao xã, 609 nhà văn hóa thôn, 363 khu thể thao thôn…. Nhờ vậy, văn hóa, xã hội, môi trường khu vực nông thôn đã có sự thay đổi rõ nét, tích cực. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2020 đạt 40,5 triệu đồng (tăng 30,3 triệu đồng so với năm 2010; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,3% (giảm hơn 18,9% so với năm 2010). Tính đến giữa tháng 12.2020 bình quân số tiêu chí đạt chuẩn của 200 xã xây dựng NTM trên toàn tỉnh là 16,02 tiêu chí/xã, tăng 13,41 tiêu chí/xã so với năm 2010. Đnến cuối năm 2020, cả tỉnh có 116 xã được công nhận đạt chuẩn NTM (chiếm tỷ lệ 58%), 05 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đạt mục tiêu giai đoạn 2016 – 2020 đề ra.

Có thể nói, thành quả đạt được trong 10 năm qua, đã góp phần nâng cao chất lượng toàn diện đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn; làm cho người nông dân từ chỗ “thụ hưởng, bị động” chuyển dần sang “chủ thể, chủ động”; vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội các cấp ngày càng được rõ nét và hiệu quả hơn; người dân phấn khởi, tin tưởng vào chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Dương Oanh-Trung Hiếu