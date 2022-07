Hội nghị giao ban công tác nội chính 6 tháng đầu năm 2022

Chiều nay, Ban thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Nam tổ chức hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2022. Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Pham Việt Cường; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Văn Dũng; Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho biết: Trong 6 tháng đầu năm, công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực. An ninh chính trị, an ninh biên giới quốc gia và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững ổn định, không xảy ra các vụ việc nổi cộm, phức tạp. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương, biên phòng được thực hiện tốt; đã chỉ đạo tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022 ở các địa phương đạt kết quả tốt.

Công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm được tăng cường; tập trung chỉ đạo, xử lý, giải quyết các vụ án tham nhũng, nhất là các vụ án thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Công tác cải cách tư pháp đạt kết quả tích cực, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trên các lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực được quan tâm; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư của công dân được chú trọng.

Tỉnh ủy khóa XXII đã ban hành Nghị quyết mới về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; kịp thời thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo chỉ đạo của Trung ương.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều mặt hạn chế, khó khăn như: Một số loại tội phạm có giảm so với cùng kỳ nhưng tội phạm về ma tuý, tín dụng đen, đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản còn diễn biến tinh vi, khó phát hiện; Còn xảy ra tình trạng tranh chấp, khiếu kiện, tập trung đông người liên quan đến đất đai, ô nhiễm môi trường; Đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân tăng trên 30% so với cùng kỳ năm trước….

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường nhấn mạnh, việc thực hiện tốt công tác nội chính sẽ góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị các sở, ban, ngành làm rõ các vấn đề liên quan đến: Công tác tuyên truyền, việc tham mưu các văn bản liên quan đến công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp; quản lý nhà nước về công chứng, đoàn luật sư; những vấn đề nổi cộm trong tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo; công tác quản lý, bảo vệ rừng; tình hình tội phạm ma tuý, tội phạm công nghệ cao.

Kim Ngân – Phúc Lâm