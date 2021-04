Sáng 22/4, UBMTTQVN tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị gặp mặt người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 và triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri vận động bầu cử. Đồng chí Nguyễn Đức Hải – UVBCH TW Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội , đồng chí Phan Việt Cường – UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội và ông Phan Thái Bình, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc Hội Quảng Nam , Phó Bí thư TT Tỉnh ủy Lê Văn Dũng tham dự hội nghị.

Chủ tịch UBMTTQVN nhấn mạnh Võ Xuân Ca phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBMTTQVN nhấn mạnh Võ Xuân Ca nhấn mạnh: sau 2 tháng chuẩn bị và 3 bước hiệp thương chặt chẽ, 91 ứng cử viên HĐND tỉnh và 13 vị ứng cử đại biểu Quốc hội sẽ tiến hành các bước gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri, trình bày dự kiến hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Qua chương trình hành động giúp cử trị có đầy đủ thông tin để lựa chọn, quyết định bầu những người đủ tiêu chuẩn, xứng đáng đại diện cho ý chí nguyện vọng và quyền làm chủ của mình trong cơ quan quyền lực nhà nước. UBND tỉnh Quảng Nam cho biết; 5 năm qua, kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh có bước phát triển, an sinh xã hội diễn biến tích cực. Đáng chú ý, tổng sản phẩm GRDP tăng bình quân 6,85%/ năm, thấp hơn nhiều so với chỉ tiêu đề ra là 10 đến 10,5%, thu nhập bình quân đầu người đạt mức 45,2 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6,06% trong năm 2020. Quảng Nam đặt mục tiêu tốc độ kinh tế tằn từ 7,5 đến 8% trong năm đến, GRDP đầu người đạt từ 110 đến 113 triệu đồng vào năm 2025. Cùng với các chỉ tiêu quan trọng, tỉnh Quảng Nam tập trung vào 3 nhiệm vụ đột phá chiến lược trong xây dựng kết cấu hạ tầng, chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, phát triển nguồn nhân lực, cải thiện môi trường đầu tư và khởi nghiệp sáng tạo.

Chương trình hành động của ứng cử viên phải ngắn gọn, đảm bảo nêu rõ đến tính gương mẫu, phẩm chất đạo đức, bản lĩnh của người đại biểu, năng lực, kỹ năng đại biểu, mong muốn sự giúp đỡ của tổ chức và cư tri nơi cư trú. Đặc biệt nhấn mạnh đến lời hứa trước cử tri để thực hiện nếu trúng cử. Thời gian thực hiện quyền vận động bầu cử của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 bắt đầu từ ngày 24/4 và kết thúc trước 7 giờ ngày 22/5.

Tấn Châu – Trần Chiến