Hội nghị đánh giá quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh và LĐLĐ tỉnh

Sáng ngày 10/12, UBND tỉnh và Liên đoàn lao động tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện quy chế công tác phối hợp giữa 2 đơn vị năm 2020. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân và Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Phan Xuân Quang đồng chủ trì hội nghị.

Dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid 19 song trong năm 2020 sự phối sự giữa UBND tỉnh và LĐLĐ tỉnh vẫn đạt được những kết quả nhất định. UBND tỉnh đã quan tâm, chỉ đạo các cấp, các ngành và địa phương phối hợp chặt chẽ Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam triển khai thực hiện nhiều chương trình trên các lĩnh vực, góp phần đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của công nhân viên chức người lao động. Trong năm, các cấp công đoàn chủ động tham gia, phối hợp với chính quyền thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc thông qua các buổi tổ chức đối thoại tại nơi làm việc; nhờ đó đã có 288/331 doanh nghiệp thương lượng, ký kết thảo ước lao động tập thể, đạt 87%; phối hợp với công an tỉnh triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự; phối hợp các đơn vị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh thường xuyên tổ chức tư vấn pháp luật cho công nhân, người lao động cũng như giám sát việc thực hiện các quy định của Luật lao động và an toàn vệ sinh lao động, Luật Công đoàn, Luật BHXH…của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Chương trình xây dựng nhà Mái ấm Công đoàn tiếp tục khẳng định được tính thiết thực. Năm 2020, đã hỗ trợ xây dựng 31 nhà ở với tổng số tiền 1,3 tỷ đồng. Thăm hỏi, động viên kịp thời cho 470 CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid 19, bị tai nạn lao động, bệnh hiểm nghèo với tổng số tiền gần 500 triệu đồng…

Đại Quang