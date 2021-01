Hội nghị Ban chấp hành Hội Liên hiệp hữu nghị Quảng Nam

Sáng 6/1, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ 3, tổng kết các hoạt động năm 2020 và triển khai công tác năm 2021. Ủy viên BTV tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, kiêm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Trần Văn Tân tham dự hội nghị.

Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch covid-19 nên nhiều đoàn công tác của cơ quan ngoại giao và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đến làm việc tại Quảng Nam đều bị tạm dừng. Các hoạt động giao lưu hòa bình hữu nghị với các nước nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ trọng đại của đất nước và ngày thiết lập quan hệ ngoại giao bị hạn chế. Tuy nhiên, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị đã tích cực phối hợp với các cơ quan địa phương trên địa bàn tỉnh chú trọng tổ chức tốt các chương trình giao lưu hữu nghị nhân dân; thăm, chúc mừng nhân các ngày lễ trọng đại của các nước như: Lào, Liên bang Nga, Trung Hoa… Bên cạnh đó, việc vận động tài trợ cho các chương trình, dự án dù gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn đạt nhiều kết quả khích lệ. Trong năm 2020, Liên hiệp cũng đã vận động, triển khai 28 chương trình, dự án do 14 cá nhân, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tài trợ với tổng giá trị giải ngân đạt gần 13,2 tỷ đồng. Từ các nguồn vận động đã tập trung chủ yếu vào lĩnh vực phát triển kinh tế địa phương, nhằm ổn định an sinh xã hội, giúp các hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, bị phơi nhiễm chất độc da cam/ dioxin, trẻ em vùng cao, vùng dân tộc thiểu số ổn định cuộc sống. Đặc biệt tập trung hỗ trợ cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch covid-19 và lũ lụt năm 2020.

Dương Oanh-Phúc Lâm