Hội đồng Nhân dân huyện Phú Ninh khóa XI họp tổng kết nhiệm kỳ 2016 – 2021

Sáng 7/5, Hội đồng Nhân dân huyện Phú Ninh khóa XI tổ chức Kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đồng chí Trần Văn Tân – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam tham dự hội nghị.

Nhiệm kỳ qua, HĐND huyện Phú Ninh tập trung hoạt động đúng chức năng, quyền hạn, quyết định các vấn đề sát thực tiễn, điều hành của UBND. Quy mô tổng sản phẩm tăng gấp 02 lần so với năm 2015, thu ngân sách tăng trên 2,5 lần so với đầu nhiệm kỳ; an sinh xã hội được đảm bảo; văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; thu nhập bình quân đạt trên 43 triệu/người/ năm. Huyện Phú Ninh đã hoàn thành kế hoạch nâng chuẩn nông thôn mới, từ đó đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt, bộ mặt nông thôn, đô thị không ngừng được đổi mới. Hội đồng nhân dân huyện đã cụ thể hóa và ban hành 115 nghị quyết phù hợp với thực tiễn đặt ra. Hoạt động giám sát được Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân huyện, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện duy trì thường xuyên trước, trong và sau mỗi kỳ họp, với hình thức, phương thức phù hợp, nâng cao về chất lượng hiệu quả, được cử tri và Nhân dân quan tâm, đồng thuận, đánh giá cao.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Kỳ họp lần này sẽ xem xét, thông qua các tờ trình, dự thảo nghị quyết do Ủy ban nhân dân huyện trình, tập trung đánh giá toàn diện về những kết quả đã đạt được, những hạn chế còn tồn tại và phân tích làm rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, những vấn đề cần tiếp tục quan tâm đổi mới nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan tư pháp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Xuân Hiếu-Minh Quân