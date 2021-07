Hội đồng Bầu cử Quốc gia Tổng kết công tác bầu cử ĐBQH khóa VX và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng 15/7, Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bầu cử ĐBQH khóa VX và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự hội nghị tại điểm cầu TW có đồng chí Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch HĐBC quốc gia; đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Chủ tịch Quốc hội, nguyên Chủ tịch HĐBC quốc gia cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, thành viên HĐBC quốc gia. Tham dự tại điểm cầu Quảng Nam có Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam Phan Việt Cường.

Báo cáo tại hội nghị đánh gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công rất tốt đẹp. Cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, bình đẳng, bảo đảm an toàn, tiết kiệm, thật sự là Ngày hội lớn của toàn dân. Cuộc bầu cử diễn ra trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 bùng phát lần thứ tư, với nhiều diễn biến phức tạp nhưng đã được tổ chức an toàn, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm; số lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo giảm nhiều so các kỳ bầu cử trước, không có các tình huống bất thường xảy ra ngay cả tại một số địa phương đang gặp rất nhiều khó khăn do dịch covid 19. Cuộc bầu cử lần này có số lượng cử tri đi bầu lớn nhất từ trước đến nay với gần 70 triệu cử tri, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,6%. Kết quả đã có 499 người trúng cử ĐBQH khóa XV, đạt tỉ lệ 99,8%. Tại tỉnh Quảng Nam, nhờ chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ và toàn diện nên cuộc bầu cử diễn ra thuận lợi, đúng luật, dân chủ, an toàn, nghiêm túc và thành công rất tốt đẹp.

Đại Quang – Quốc Thành