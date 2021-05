Hội đồng bầu cử Quốc gia hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tổ chức bầu cử

Sáng 18/5, Hội đồng bầu cử Quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến tại 63 điểm cầu trong toàn quốc để sơ kết công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong công tác chuẩn bị bầu cử tại các địa phương để thực hiện bầu cử đảm bảo an toàn cho nhân dân trong bối cảnh dịch bệnh covid diễn biến phức tạp. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ – Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch HĐBC quốc gia và các ban, bộ ngành TW. Tại điểm cầu Quảng Nam, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử tỉnh Quảng Nam Phan Việt Cường và Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cùng các thành viên Uỷ ban BC tỉnh tham dự.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Quảng Nam.

Chỉ còn 5 ngày nữa sẽ diễn ra ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Các công việc chuẩn bị cho Ngày Bầu cử đã và đang được tiến hành theo đúng yêu cầu, kế hoạch đề ra; bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, phòng chống dịch Covid-19 và các điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ cuộc bầu cử. Các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương đã được thành lập đúng và đủ, theo đúng quy định của pháp luật về bầu cử và hướng dẫn của Hội đồng bầu cử quốc gia. UBND cấp xã đã tổ chức lập danh sách cử tri theo từng khu vực bỏ phiếu và niêm yết danh sách cử tri bảo đảm đúng thời hạn. UBND các cấp đã phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức các hội nghị hiệp thương đúng quy trình, thủ tục, thành phần, bảo đảm thời gian. Các văn bản của Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã được thực hiện nghiêm và đầy đủ trong quá trình tổ chức các bước hiệp thương. Về công tác tuyên truyền về bầu cử, đã được các cơ quan từ Trung ương đến địa phương đẩy mạnh thành nhiều đợt cao điểm. Đồng thời kịp thời đấu tranh, phản bác những luận điểm sai trái, xuyên tục của các thế lực thủ địch. Công tác bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cuộc bầu cử được triển khai nghiêm túc, đồng bộ Lực lượng công an phối hợp với lực lượng quân đội có kế hoạch cụ thể không để bị động; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp. Các địa phương đã xây dựng kịch bản với những phương án cụ thể và chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế nhằm ứng phó với các tình huống có thể xảy ra trước, trong và sau ngày bầu cử để bảo đảm cho thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Dương Oanh – Trung Hiếu