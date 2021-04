Nhân ngày Sách và Bản quyền thế giới 23/4 và Ngày Sách Việt Nam 21/4, TP.Hội An tổ chức Ngày hội sách năm 2021 tại Thư viện Thanh Hóa – Hội An .

Diễn ra từ ngày 19 ngày 25/4, Ngày hội sách Hội An năm 2021 có nhiều hoạt động như trưng bày ấn phẩm và giới thiệu sách, trong đó có các ấn phẩm về truyền thống yêu nước và cách mạng của quân và dân Hội An – Quảng Nam; chiếu phim tư liệu về Hội An gắn với các hoạt động trưng bày, trải nghiệm thực tiễn cho học sinh; phát động phong trào đọc sách, góp sách xây dựng các tủ sách cộng đồng, trao tặng sách cho các thư viện trường học và tủ sách ở các thôn/khối phố. Bên cạnh đó là hoạt động “Làm bạn cùng sách”; phiên chợ sách.

Phan Sơn – Phú Toàn