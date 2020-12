Sau gần 1 năm đối mặt với dịch bệnh, những ngày mưa gió đã qua, Hội An đang tổ chức chương trình đánh thức Hội An, với điểm nhấn là đèn lồng để du khách có những bức hình check in độc đáo, mới lạ…; bắt đầu chương trình trang trí dịp Giáng Sinh và năm mới…

Hiền Viên – Tấn Châu