Hội An gấp rút hình thành khu cách ly tập trung dự phòng

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp ở các tỉnh thành, trong đó có địa bàn lân cận là thành phố Đà Nẵng và huyện Duy Xuyên, bởi vậy thành phố Hội An đã khẩn trương đưa vào vận hành trở lại khu cách ly y tế tập trung tại trường Cao đẳng Công nghệ, kinh tế và thủy lợi Miền Trung (đóng chân tại Hội An).

Các cán bộ chiến sỹ thu dọn vệ sinh, phun xịt hóa chất khử khuẩn, chuẩn bị và bố trí đầy đủ các trang thiết bị vật dụng sinh hoạt cần thiết cho người vào cách ly theo thời gian quy định.

Theo chỉ đạo của thành phố, Ban Chỉ huy Quân sự Hội An và dân quân thường trực 3 phường trọng điểm Cẩm An, Cẩm Phô và Cửa Đại đã chuẩn bị 30 phòng ở khu ký túc xá của nhà trường, để có thể đảm bảo tiếp nhận khoảng 120 người vào cách ly. Bình quân mỗi phòng 4 người, đảm bảo khoảng cách tối thiểu 2 mét. Các cán bộ chiến sỹ đã thu dọn vệ sinh, phun xịt hóa chất khử khuẩn, chuẩn bị và bố trí đầy đủ các trang thiết bị vật dụng sinh hoạt cần thiết cho người vào cách ly theo thời gian quy định. Anh Nguyễn Quốc Phong – Dân quân phường Cửa Đại, TP Hội An, Quảng Nam cho biết:

Ngay trong ngày hôm qua 23.6, khu cách ly y tế tập trung trường Cao đẳng Công nghệ, kinh tế và thủy lợi Miền Trung đã chính thức tiếp nhận 7 trường hợp liên quan tới ca dương tính Covid 19 vào cách ly theo quy định. Ban Chỉ huy Quân sự TP Hội An trực tiếp vận hành, quản lý khu cách ly, duy trì trực 24/24, thực hiện các công tác hậu cần, đảm bảo đời sống cho người cách ly an tâm chấp hành các quy định về phòng chống dịch bệnh. Trung tá Lê Quốc Thành – Phó Chỉ huy trưởng BCHQS TP. Hội An, Quảng Nam cho biết thêm:

Tại cuộc họp khẩn mới đây, thành phố Hội An đã thống nhất lập tức kích hoạt lại toàn bộ hệ thống và các biện pháp phòng chống dịch bệnh ở mức cao nhất. Trong đó việc chuẩn bị các khu cách ly y tế tập trung dự phòng được thành phố chỉ đạo các đơn vị thực hiện chu đáo, chủ yếu trưng dụng các trường học chuyên nghiệp và THPT có khu ký túc xá làm khu cách ly, để có thể thực hiện cách ly số lượng lớn, thay vì sử dụng các trạm y tế xã phường làm khu cách ly quy mô nhỏ như các đợt dịch trước và đảm bảo cho các trạm thực hiện đúng tiến độ các chương trình y tế quốc gia, chăm sóc sức khỏe Nhân dân.