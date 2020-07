Hội An được bình chọn là một trong 25 điểm đến tốt nhất thế giới

Tạp chí du lịch uy tín của Hoa Kỳ Travel and Leisure vừa công bố danh sách 25 thành phố du lịch tuyệt vời nhất thế giới năm 2020, trong đó có điểm đến Hội An , tỉnh Quảng Nam.

Điểm đến đô thị cổ Hội An xếp thứ 3 và là thành phố được chấm điểm vị trí cao nhất ở châu Á. Trong 25 thành phố du lịch tuyệt với có nhiều đô thị du lịch nổi tiếng trên thế giới như: Rome (Ý), Tokyo (Nhật Bản), Bangkok (Thái Lan), Singapore…Trong những năm qua, Hội An liên tục nằm trong top 10 thành phố du lịch tuyệt vời nhất thế giới theo bình chọn của độc giả tạp chí Travel and Leisure. Các tiêu chí để đánh giá gồm: điểm tham quan, văn hóa, ẩm thực, sự thân thiện của cộng đồng . Với vị trí này, điểm đến Phố cổ Hội An huy vọng sẽ là nguồn cảm hứng để du khách thực hiện các chuyến khám phá sau dịch bệnh Covid-19. Hiện nay, ngành du lịch Quảng Nam cũng như chính quyền Hội An, cộng đồng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch đang làm mới lại mình, mở rộng không gian du lịch, đa dạng hóa sản phẩm, hướng đến du lịch xanh, phát triển bền vững … để sẵn sàng đón khách sau đại dịch.

Trung Hiếu