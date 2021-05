Cho đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử tại TP. Hội An đã hoàn tất. Thành phố vừa thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19, vừa bảo đảm các điều kiện tốt nhất để sẵn sàng cho ngày hội lớn diễn ra an toàn và thành công.

Để bảo đảm triển khai bầu cử theo đúng quy định, thị xã Điện Bàn cũng đã chủ động thực hiện các phương án, linh hoạt trong việc tổ chức gắn với tăng cường các biện pháp phòng dịch Covit-19.