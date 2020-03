Hội An cần kiểm soát nguồn lây từ trong nước

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Hội An hôm qua 26.3. Ảnh: Q.T

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An Nguyễn Văn Sơn cho biết, trong khoảng 3 tuần qua địa phương đã triển khai quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh từ khi phát hiện nhiều ca nhiễm Covid-19 trên chuyến bay VN0054 nhập cảnh vào Việt Nam ngày 2.3.

“Đến nay, Hội An đã tiến hành cách ly tập trung 230 khách nước ngoài và cách ly, theo dõi hơn 500 trường hợp F1, F2 là người dân địa phương có tiếp xúc gần hoặc tiếp xúc với các ca bệnh, trường hợp nghi nhiễm theo đúng quy định. Hội An cũng đã khảo sát, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để đưa vào sử dụng khu cách ly của Trường Cao đẳng Công nghệ, kinh tế và thủy lợi miền Trung. Trong trường hợp cần thiết, địa phương sẽ tiếp tục huy động tất cả ký túc xá của những trường đại học, cao đẳng trên địa bàn để phục vụ công tác chống dịch” – ông Nguyễn Văn Sơn nói.

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.Hội An, đến ngày 26.3 trên địa bàn thành phố còn gần 1.200 khách nước ngoài lưu trú; trong đó đã khẩn trương lấy mẫu bệnh phẩm của khoảng 1.000 khách để xét nghiệm Covid-19, số còn lại vẫn đang tiếp tục thực hiện. Các lực lượng chức năng của thành phố cũng tích cực tuyên truyền người dân chấp hành quy định đeo khẩu trang, hạn chế ra đường khi không cần thiết, nhất là người cao tuổi, đồng thời tạm dừng hoạt động các địa điểm, quán xá phục vụ trên 30 người để đảm bảo an toàn cho cộng đồng.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường ghi nhận nỗ lực cao độ của các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch tại Hội An, nhất là việc kiểm soát tốt tình hình không để xảy ra ổ dịch nguy hiểm, trong khi đây là đô thị du lịch tập trung rất đông người nước ngoài.

Đại tá Đinh Xuân Nghĩ – Trưởng Công an TP.Hội An cho biết, lực lượng công an địa phương thời gian qua đã quyết liệt triển khai “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để kiểm soát tình hình tạm trú, tạm vắng; qua đó xuất hiện tình trạng người dân ở các thành phố lớn trong nước có nhà, cơ sở kinh doanh tại Hội An đến đây lưu trú để tránh dịch.

Còn ông Nguyễn Thanh Hồng – Giám đốc Sở VH-TT&DL cho biết: “Hiện nay cơ sở vật chất phục vụ cách ly tại Hội An cơ bản ổn định bởi đã có thêm một số khách sạn chủ động đăng ký làm nơi lưu trú, cách ly cho khách, nhưng nếu tình hình diễn biến phức tạp thêm thì cần tính toán nguồn nhân lực để phục vụ cho công tác cách ly tại các cơ sở lưu trú”.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường nhận định, diễn biến dịch trong thời gian tới, nhất là trong tuần sau sẽ rất căng thẳng nên các lực lượng chức năng của Hội An phải chủ động căng mình chống dịch trên mọi mặt trận.

“Cơ bản thì địa phương đã kiểm soát tốt nguồn lây từ du khách quốc tế, tuy nhiên tới đây cần phải kiểm soát chặt cả nguồn lây từ công dân trong nước khi tình hình dịch bệnh ở hai đầu đất nước đang diễn biến rất phức tạp. Cần tính đến các kịch bản xấu nhất trong trường hợp Hội An phải phong tỏa thôn, khối phố thậm chí là xã, phường để chủ động ứng phó” – đồng chí Phan Việt Cường nói.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường lưu ý thêm, Hội An cần quản lý các hoạt động tập trung đông người tại bãi biển, quán ăn uống, còn với đại hội Đảng điểm ở cấp cơ sở phải xem xét khu vực đó có an toàn để tổ chức hay không, nếu không thì phải chọn địa điểm khác hoặc tạm thời lùi lại.

Nguồn: baoquangnam.vn