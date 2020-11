Học sinh, sinh viên, người lao động được nghỉ từ chiều nay 14.11

Sáng nay 14.11, Ủy Viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân đã ký ban hành công văn số 6731 về việc cho trẻ mầm non, học sinh, sinh viên, học viên trên địa bàn tỉnh nghỉ học để phòng, tránh Cơn bão số 13 (Vamco).

Theo đó, công văn nêu rõ: Trước diễn biến hết sức phức tạp của Cơn bão số 13 (Vamco) đã đi vào biển Đông hôm nay và có khả năng đổ bộ vào tỉnh Quảng Nam với gió rất mạnh, mưa to theo thông tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia; UBND tỉnh yêu cầu: Tất cả trẻ mầm non, học sinh, sinh viên, học viên trên địa bàn tỉnh nghỉ học vào chiều ngày 14/11/2020 (Thứ Bảy). Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thông báo đến các cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục nghề nghiệp biết, khẩn trương triển khai thực hiện. Tùy theo tình hình thực tế của Cơn bão này, giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan quyết định việc cho trẻ mầm non, học sinh, sinh viên, học viên tiếp tục được nghỉ hay đi học trở lại theo thẩm quyền.

Trong sáng nay 14.11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đã ký ban hành công văn V/v chủ động ứng phó với bão số 13 gửi đến các Sở: Lao động – Thương binh và Xã hội, Công Thương; – Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai; – UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Yêu cầu chủ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cho công nhân và người lao động nghỉ việc để tránh bão từ 13 giờ 00 ngày 14/11/2020 nhằm đảm bảo an toàn tính mạng công nhân và người lao động. Đồng thời theo dõi, đôn đốc chủ các doanh nghiệp triển khai thực hiện công tác ứng phó với bão số 13, đảm bảo an toàn tính mạng công nhân và người lao động trong doanh nghiệp.

