Hỗ trợ lao động tự do bị ảnh hưởng covid-19

Căn cứ vào điều kiện của từng địa phương, người lao động tự do sẽ được hỗ trợ tối thiểu 1.500.000 đồng 1 người 1 lần, hoặc 50.000 đồng 1 người 1 ngày, căn cứ theo thực tế số ngày tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của địa phương. Nội dung này thuộc Nghị quyết số 68, Nghị quyết mới nhất của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và sử dụng lao động gặp khó khăn trong đại dịch COVID-19.

Mục tiêu của Nghị quyết 68 và các chính sách hỗ trợ tập trung chủ yếu vào hai đối tượng: người lao động và sử dụng lao động bị ảnh hưởng sâu bởi đại dịch. Nguyên tắc là Hỗ trợ kịp thời, công khai, minh bạch; thiết kế đơn giản nhất, dễ nhất, giảm 2/3 thủ tục so với trước; đảm bảo tính khả thi. Mức hỗ trợ theo Nghị quyết 68 khoảng 26.000 tỷ đồng, dành cho 12 nhóm đối tượng cụ thể, trong đó có người lao động tự do. Ngoài nhóm lao động tự do, Nghị quyết số 68 cũng hướng đến nhiều đối tượng khác. Ví dụ như đối tượng là người làm nghệ thuật dừng hoạt động 15 ngày trở lên, có mức khởi điểm 1,6 cũng được xem xét hỗ trợ 3,7 triệu đồng mỗi người. Đối với hộ kinh doanh, dừng hoạt động 15 ngày trở lên được hỗ trợ một lần là 3 triệu đồng/ hộ.

T.H