Hỗ trợ cụ thể cho doanh nghiệp, người lao động gặp khó do COVID-19

Người lao động được hỗ trợ cụ thể khi bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Sụt giảm số lượng tham gia BHXH, BHTN

Báo cáo tổng hợp của BHXH Việt Nam cho thấy, tính đến ngày 31/5, số người tham gia BHXH, bảo hiểm tự nguyện tuy chưa “bù” lại đủ số đã giảm trong những tháng đầu năm do tác động của dịch COVID-19, nhưng đều có số tăng so với cùng kỳ năm 2020. Theo đó, tổng số người tham gia BHXH trên toàn quốc là trên 16,17 triệu người (đạt 32,49% lực lượng lao động), đạt 91,3% kế hoạch BHXH Việt Nam đặt ra, tăng trên 1,1 triệu người so với cùng kỳ năm 2020, nhưng vẫn giảm 38.941 người so với hết năm 2020.

Tại hội nghị giao ban công tác tháng 6 của BHXH Việt Nam, ông Dương Văn Hào, Trưởng Ban Quản lý thu-sổ, thẻ đã phân tích cụ thể những nguyên nhân của sự sụt giảm trên. Theo đó, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, đặc biệt là đợt dịch lần thứ 4 với những diễn biến phức tạp, lây lan nhanh trong các khu công nghiệp lớn tại một số tỉnh, thành phố đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp (DN). Bên cạnh đó, những vướng mắc về cơ chế, chính sách (việc xử lý đối với đơn vị, DN phá sản, giải thể, chủ bỏ trốn, ngừng hoạt động…) vẫn chưa có hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. Mặt khác, nhiều nhóm đối tượng cũng có sự biến động về tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) khi một số chính sách hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước cho đối tượng chính sách (người dân tộc thiểu số, người sinh sống vùng bãi ngang…) được rà soát lại, có khoảng “chờ” chính sách mới được ban hành.

“Tuy nhiên, sự sụt giảm cũng đến từ nguyên nhân chủ quan, do có sự tăng trưởng không đều giữa các địa phương”, ông Dương Văn Hào chỉ rõ. Tỷ lệ tham gia BHXH tự nguyện, BHYT có địa phương tăng cao, nhưng có nơi lại “dậm chân tại chỗ”, cho thấy còn nhiều địa phương chưa có sự quyết liệt, chủ động trong thực hiện nhiệm vụ.

Báo cáo kết quả giải quyết hưởng các chế độ BHXH, Trưởng Ban Thực hiện chính sách BHXH Đỗ Ngọc Thọ cho biết, trong 5 tháng đầu năm, số người đề nghị hưởng BHXH một lần vẫn có chiều hướng gia tăng.

Trong tháng 5 vừa qua, có 103.918 người hưởng BHXH một lần, nâng tổng số 5 tháng đầu năm lên 469.744 người. Số người giải quyết hưởng mới bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tăng thêm 74.634 người trong tháng 5, lũy kế 5 tháng đầu năm là 295.989.

Bên cạnhh đó, tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BHTN vẫn còn xảy ra ở một số địa phương, đơn vị (như giả mạo chứng từ, mua bán, cấp khống giấy tờ, khai khống hồ sơ hưởng chế độ…). Nguyên nhân một phần là do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, NLĐ bị mất việc làm, không có đủ thu nhập để đảm bảo cuộc sống. Ông Đỗ Ngọc Thọ cũng cho biết, nhiều NLĐ muốn chốt sổ BHXH để lấy một lần, hoặc được giải quyết chế độ hưu trí, nhưng lại đang “vướng” do DN vẫn còn đang nợ một số tháng tham gia BHXH.