Sáng 20/7, HĐND thị xã Điện Bàn khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức kỳ họp thứ 14 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; bổ sung các giải pháp để thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ còn lại của năm 2020, quyết toán ngân sách năm 2019 và quyết định một số vấn đề quan trộng khác. Tham dự kỳ họp có các Đại biểu HĐND tỉnh tại khu vực thị xã Điện Bàn.

Sáu tháng đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp thị xã Điện Bàn đạt 8.148 tỷ đồng, đạt 42% kế hoạch, tăng 3% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách địa phương trên 1.494 tỷ đồng, đạt 43% dự toán, tăng 21% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương 794 tỷ đồng, đạt 55% so với dự toán, tăng 52% so với cùng kỳ. Công tác Đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội được chăm lo chu đáo. Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thị xã được giữ vững.

Tại kỳ họp lần này, Thường trực HĐND thị xã cũng báo cáo tình hình hoạt động của HĐND thị xã 6 tháng đầu năm; Thông qua tờ trình về Chương trình giám sát của HĐND năm 2021. Các đại biểu chất vấn và trả lời chất vấn các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Thu Hằng