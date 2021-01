Hà Nội, Hội An vào nhóm điểm đến yêu thích nhất thế giới 2021

Trang web du lịch nổi tiếng thế giới Tripadvisor (Mỹ) vừa công bố bình chọn của độc giả về những điểm đến yêu thích nhất thế giới năm 2021 trên trang web này.

Tại cuộc bình chọn năm nay, trong nhóm 25 điểm đến được yêu thích nhất thế giới năm 2021, có Hà Nội (xếp thứ 6) và Hội An – Quảng Nam (xếp thứ 11). Đứng thứ nhất là Bali (Indonesia). Còn trong nhóm 25 điểm đến được yêu thích nhất khu vực châu Á trong năm 2021, Việt Nam có 4 thành phố là Hà Nội (thứ 2), Hội An – Quảng Nam (thứ 4), Đà Nẵng (thứ 16) và thành phố Hồ Chí Minh (thứ 11) được du khách bình chọn. Giải thưởng do du khách lựa chọn này được tổ chức nhằm tôn vinh các điểm đến trên toàn thế giới, dựa vào các đánh giá, xếp hạng nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi từng nơi trên Tripadvisor.