Giúp người dân ổn định cuộc sống sau bão số 9

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo các bộ ngành, địa phương liên quan khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 9, giúp người dân ổn định cuộc sống.

Lãnh đạo các địa phương kiểm tra tuyến đường sạt lở ở Vân Canh. Ảnh: Thanh Hòa

Bão số 9 là một trong những cơn bão mạnh nhất trong 20 năm qua đổ bộ vào miền Trung làm 80 người chết và mất tích, hàng trăm ngôi nhà bị sập đổ, trên 170.000 nhà và hàng trăm trường học tốc mái, hư hại, nhiều công trình kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông, thủy lợi, đê điều bị hư hỏng.

Để giúp các tỉnh miền Trung, đặc biệt các tỉnh: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và thành phố Đà Nẵng khắc phục hậu quả bão số 9, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương liên quan trong thời gian tới phải tập trung khắc phục, sớm thông tuyến giao thông, bao gồm cả quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên huyện, liên xã,… để phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn và cứu trợ, cũng như bảo đảm giao thông đi lại cho người dân. Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm chỉ đạo khắc phục nhanh các tuyến quốc lộ; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh khắc phục các tuyến đường do địa phương quản lý.

Tiếp tục tìm kiếm những người còn mất tích

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục tìm kiếm những người còn mất tích, nhất là tại các khu vực sạt lở ở tỉnh Quảng Nam và các ngư dân còn mất liên lạc của tỉnh Bình Định. Tiếp tục hỗ trợ điều trị, chăm sóc những người bị thương. Kịp thời làm tốt công tác thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình bị thiệt hại, đặc biệt là gia đình có người bị tử nạn, mất tích, sập đổ nhà. Đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trước hết là của cấp ủy, chính quyền và đoàn thể các cấp ở địa phương.

Đồng thời, tập trung chăm lo, bảo đảm cuộc sống cho người dân, không được để người dân không có chỗ ở, thiếu đói, bệnh tật. Cấp ủy, chính quyền các cấp ở địa phương huy động lực lượng quân đội, công an, đoàn viên thanh niên hỗ trợ người dân sửa chữa lại nhà cửa, bằng mọi biện pháp tiếp cận hỗ trợ lương thực, thực phẩm, thuốc men và các nhu yếu phẩm cho người dân, nhất là ở các khu vực bị chia cắt do đường giao thông bị sạt lở.

Bảo đảm sinh kế cho người dân

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống, bảo đảm sinh kế cho người dân: Huy động lực lượng dọn dẹp, sửa chữa trường lớp tạo điều kiện cho học sinh trở lại trường trong thời gian sớm nhất; dọn dẹp, xử lý vệ sinh môi trường, không để bùng phát dịch bệnh; khôi phục cơ sở hạ tầng thiết yếu bị hư hỏng; chuẩn bị sẵn giống cây trồng, vật nuôi, phục hồi sản xuất để sớm ổn định sản xuất và đời sống cho người dân.

Tạo điều kiện thuận lợi, hướng dẫn, tổ chức việc tiếp nhận, phân phối các nguồn viện trợ, cứu trợ để bảo đảm an toàn cho người tham gia cứu trợ, đồng thời bảo đảm công tác cứu trợ được thực hiện nhanh nhất, công khai, minh bạch, công bằng, không để phát sinh phức tạp, bất ổn tại cơ sở; tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình thiên tai, chủ động chỉ đạo, triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời theo phương châm 4 tại chỗ.

Theo Thủ tướng, việc khắc phục hậu quả bão, lũ cần huy động hệ thống chính trị ở địa phương; Tỉnh ủy, chính quyền các địa phương cần ban hành Nghị quyết để huy động lực lượng, chủ động bố trí nguồn lực và triển khai thực hiện các giải pháp đồng bộ cả trước mắt và lâu dài, trong đó cần chủ động rà soát, sắp xếp dân cư, di dời dân cư ra khỏi khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, kết hợp với bảo đảm sinh kế cho người dân.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai lực lượng, phương tiện (kể cả máy bay trực thăng trong điều kiện bảo đảm an toàn) để hỗ trợ vận chuyển lương thực, thực phẩm, hàng cứu trợ kịp thời cho người dân, nhất là tại các khu vực còn bị chia cắt giao thông; sẵn sàng lực lượng hỗ trợ địa phương và nhân dân khắc phục hậu quả bão lũ theo đề nghị của địa phương. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tăng cường lực lượng hỗ trợ các địa phương để giúp dân và địa phương dọn dẹp, sửa chữa nhà ở, trường học, công trình hạ tầng.

Bộ Công Thương chỉ đạo khôi phục nhanh hệ thống điện, sản xuất công nghiệp; có phương án cung ứng đủ hàng hóa, tăng cường kiểm soát thị trường, không để tình trạng khan hiếm hàng dẫn tới tăng giá bất hợp lý, tiêu thụ hàng giả, kém chất lượng; rà soát, kiểm tra, kịp thời triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hồ đập thủy điện.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo vệ sinh trường lớp, khắc phục công trình bị hư hỏng; vận động toàn ngành, toàn quốc hỗ trợ trang thiết bị giảng dạy, sách vở và đồ dùng học tập cho các trường học, cơ sở giáo dục bị thiệt hại nặng nề do bão số 9 tạo điều kiện cho học sinh trở lại trường.

Bộ Y tế chỉ đạo hỗ trợ điều trị cho người bị thương, bảo đảm công tác khám, chữa bệnh cho người dân vùng bị bão lũ, hướng dẫn xử lý nguồn nước sinh hoạt, xử lý môi trường, không được để phát sinh bệnh dịch sau bão lũ.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo chuẩn bị giống cây trồng, vật nuôi để hỗ trợ địa phương phục hồi sản xuất; kiểm tra đê điều, hồ đập thủy lợi, kịp thời sửa chữa khắc phục sự cố hồ đập để chủ động ứng phó và bảo đảm an toàn trong những đợt bão, lũ tới.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo xử lý tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp sản xuất kinh doanh bị thiệt hại do bão, lũ.

Nguồn: thanhtra.com.vn